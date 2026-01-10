菲律賓宿霧垃圾山倒塌！3人死亡、36名員工失蹤　疑地震暴雨釀禍

▲菲律賓宿霧市郊區垃圾掩埋場坍塌，造成至少3人死亡、36人失蹤。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓中部宿霧市郊區一處私人垃圾掩埋場8日發生倒塌，造成至少3人死亡、12人受傷，另有36名工作人員失蹤，其中部分人員仍被掩埋在廢墟下。當地救援人員正全力搜尋失蹤者，派出300名人力協助救援與應變工作。

根據美媒《紐約時報》，事故發生於8日下午4時左右，地點位於宿霧市山區比納利烏（Binaliw）的私人掩埋場。現場照片與影片顯示，垃圾滑落並壓住部分建築物。宿霧市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）表示，該起事故涉及垃圾掩埋場約110名員工，其中22歲女性死亡，昨（9）尋獲一名25歲者遺體。

阿契瓦爾指出，36名人員仍下落不明，但救援人員已經接觸到部分被困生還者。

為協助家屬等待消息，市政府在現場設置了等待區。家屬盧馬帕斯（Michelle Lumapas）表示，她的兄弟在掩埋場工程部工作，目前可能仍受困中，「他們說被困的人正在呼救，所以我兄弟還有可能在那裡。」

初步調查顯示，這起倒塌可能與去年9月震撼宿霧省的規模6.9地震有關。阿奇瓦爾指出，大量降雨滲入掩埋場地下，削弱了基礎結構，最終導致垃圾堆坍塌。當地官員仍在進一步調查事故原因。

該掩埋場由Prime Waste Solutions Cebu經營，負責垃圾分類與儲存，每天處理約1000噸城市固體廢棄物。公司尚未立即回應置評，但當地媒體報導指出，公司聲明表示正與政府機構合作，支援受影響者，並已暫停設施運作。

據悉，菲律賓過去也曾發生嚴重垃圾掩埋場災害。2000年，馬尼拉Payatas垃圾場在季風雨期間倒塌，造成超過200人死亡，成為該國最嚴重的垃圾場災害之一，也凸顯垃圾管理與災害防範的重要性。