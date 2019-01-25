資安保密開第一槍！　台南市政府公布禁用華為產品

▲華為產品資安疑慮，台南市政府全面禁用。（圖／CFP）



地方中心／台南報導

針對中國科技大廠華為引發各國的資安疑慮與抵制，台南市政府下令全面盤點所屬資通訊設備，為避免潛在的資安風險，下令在硬體採購部分，全面禁止使用中國產品，此舉也是各縣市政府中開出禁止使用華為等大陸產品的第一槍。

台南市政府研考會表示，將函文所屬各機關，要求個人行動裝置應避免連上機關內部網路，盤點所屬資通訊設備是否有華為設備，並提醒在採購資安網路設備時，應將資安洩漏風險列為評選的評分參考。

另外，基於資安防護考量，市府在機關網路連線部分也採用政府網際網路服務（GSN），無法連上大陸網站，如此就能防止機敏資料外流。

針對華為設備禁用一事，各縣市政府紛紛做出回應，桃園市長鄭文燦表示，國際上對機敏科技以及國家安全都有一些規範，像美國《貿易授權法案》，或者是《聖瓦納公約》都有類似的規範，他覺得台灣可以採取國際慣例來保護國家安全，按照國際慣例執行，應該是比較好的做法。

台中市政府研考會代理主委曾能汀表示，政府機關由於國安因素，禁用部分大陸製造的產品由來已久，市府也都配合辦理；待行政院公布明確的處理原則或禁止採購名單後，再行評論與說明相關做法。

基隆市政府研考處長黃駿逸表示，市府對於資訊安全十分重視，平時也有相關防範措施，目前了解沒有採購華為資訊設備，另據了解行政院已在研擬「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」，如發布實施，市府也會依照中央的政策配合來辦理。

新竹市政府表示，等行政院公布採購及使用中資產品的處理原則，市府會遵照辦理，汰換有資安防護風險的產品。



新竹縣政府說，行政院將禁止各級公務機關的公務手機與電腦下載或連結中國社群網站與搜尋引擎等，政府服務網本就限制瀏覽中國大陸網站等特定網頁，至於公務手機現階段並無規範採購廠牌、也沒有限制使用中國大陸社群平台與網頁，若中央之後有明確資安規範，縣府各機關將會配合遵守。

南投、彰化及雲林縣政府25日表示，並未禁止使用華為。



嘉義縣政府表示，除針對網路實體層控管使用與安裝權限，還針對網路其他層架構管制，例如內網與無線網路實體隔離，接入網路認證上網，個人電腦最小權限管控，進階威脅與APT攻擊整合防護，IP連線限定，與24小時資安監控防護與區域聯防，除針對華為手機，也限定BYOD產品（自攜電子設備，Bring Your Own Device）介接縣府網路，例如有資安疑慮的小米產品等。



嘉義市政府指出，經查，嘉義市政府的網通設備並無使用華為任何產品，市府會持續管控資訊安全保障全體市民。

高雄市政府回應，如果中央政府要求才會照辦，對民營企業採訪開放態度，目前沒有禁止令。

屏東縣政府發言人黃嘉建說，目前縣府都沒有使用華為產品，如果中央認為有資安上疑慮，縣府會同步配合。

台東縣政府國際發展處及計畫處長余明勳表示，目前縣府資通訊設備沒有使用華為產品，如中央有禁止會遵循中央政策。

花蓮縣政府則表示，雖沒有明確公告，但有清查資訊科辦理的共同性系統、機房設備通訊設備沒有使用華為的產品。

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