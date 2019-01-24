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「戰狼」吳京春運列車搶無票　自備小凳子坐過道

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▲▼ 吳京,春運。（圖／翻攝自微博）

▲吳京自備小凳子坐在列車過道上。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

憑藉《戰狼2》聲名大噪的吳京23日在微博發文稱，「只要能回家，坐哪都成」，並配上一張在火車走道坐小凳子的照片，引起網友熱議。不少人為吳京「接地氣」的舉動點讚，但也有人質疑「火車走道能坐人嗎？」對此，中國鐵路回應，「在不影響（其他）旅客的情況下，車廂連接處是可以坐的。」

今年春運大陸預計發送29.9億人次，其中鐵路達4.13億人次，因此能否買到有座位的車票成為大家關心的話題。「吳京帶小凳子坐火車的照片」迅速引起網友熱烈討論，有網友表示，「連吳京都搶不到票」、「最接地氣的偶像京哥！真是沒有一點架子」。但也有網友質疑，「可以帶小板凳坐在火車的過道上？」

▼ 吳京微博內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 吳京,春運。（圖／翻攝自微博）

《中國青年報》指出，中國鐵路工作人員表示，旅客可以攜帶板凳上車，「在不影響（其他）旅客正常上下車的情況下，車廂連接處（上下客的過道）是可以坐的。」

▼ 微博網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 吳京,春運。（圖／翻攝自微博）

「難兄難弟」焦恩俊24日在微博發文挺吳京，「等上下車的客人都下車坐定後，沒票的朋友累了，找個地方蹲一下，坐一下人之常情，祝大家平安回家過年。」他在2017年春運也是沒有買到座位票，只能蹲坐在車廂過道的角落。

▼焦恩俊蹲坐在過道上。（圖／翻攝自微博）

▲▼焦恩俊,春運。（圖／翻攝自微博）

日前有一段在走道「搭床」的影片在網路流傳，兩名女性用棉被、毛毯等物搭起臨時「床鋪」，甚至有網友轉發稱「買到站票的朋友們學學，這站票比臥鋪都舒服。」

對此，中國鐵路回應稱，按照相關規定，過道是不能也不允許旅客佔用的，但具體情況要以現場為準，「上下車的地方，正常在這里休息是可以的，或者您要在這裡停留可以停留，但是這個床鋪長期佔用是不可以的。」

▼ 在車廂DIY床鋪。（圖／觀察者網）

▲▼ 春運,沒有位置坐走道。（圖／翻攝自微博）

▼吳京《戰狼2》大破50億人民幣票房。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳京《戰狼2》大破50億人民幣票房。（圖／翻攝自微博）

▼ 網友在吳京微博下的評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 吳京,春運。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 吳京,春運。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：春運,吳京,戰狼,春運搶票,焦恩俊

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