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快訊／紐約機場停止降落了！　政府停擺害「航管都不上班」

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▲▼紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約拉瓜地亞機場。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國聯邦政府停擺進入第34天，美國媒體報導，由於航管人員人力短缺，美國3處主要機場都發生班機延誤情況，其中紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）當地時間25日上午更短暫停止班機降落作業，造成空中交通大亂。

根據路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，由於多處航空管制台人力短缺，包括紐澤西州紐華克機場、賓州費城機場都出現航班延誤情況。此外，FAA稍早對拉瓜地亞機場發出暫停降落通知，直到當地時間上午10時45分左右解除，造成大量抵達班機延誤。

美國總統川普與民主黨的爭端，導致聯邦政府停擺超過一個月，至25日已進入第34天，這段期間內航管人員和機場安檢人員都被迫無償上班。美國國家航空管制員協會副主席吉爾伯特（Trish Gilbert）向CNN表示，這起大規模班機延誤，主要原因就是聯邦政府停擺。吉爾伯特直言，「航空系統對美國至關重要，不能這樣亂搞，太魯莽了。」

CNN報導，受空中交通擁堵影響，紐華克機場與費城機場起飛的班機平均延誤1小時至1小時15分，拉瓜地亞起飛班機則延遲15分至30分；而停止降落通常會造成全美航班延誤的連鎖反應。根據FAA的說法，紐約、費城一帶是世上最繁忙的空域之一，全美約有20％的航班是從東北部機場出發。

FAA官員表示，目前正努力減少出勤航管員短缺所造成的影響。FAA表示，我們在紐約和佛羅里達的兩處航管設施中，請病假人數有增加趨勢，因此將會配合航管人力，對營運航班進行相應調整，以維護飛航安全。FAA說，同時會擴增人力配置，並增加航班間距，來減輕影響。

根據美媒上週的統計數字，美國約有80萬公務員在政府停擺期間無薪水可領，其中約有50萬人被迫無償工作，包括聯邦航空總署和運輸安全管理局（TSA）。由於法規明訂美國政府雇員不可無故缺席，也不可罷工，因此唯一的解法就只能請病假，也造成各機關病假人數暴增。

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關鍵字：拉瓜地亞機場,美國政府停擺,北美要聞

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