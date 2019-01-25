最有禮貌歹徒　劫車前先還錢包、手機+道歉！　

▲小貨卡與校車相撞後，男子劫持了停下來幫忙的珍妮佛。（圖／翻攝自Facebook／997suncountry）



國際中心／綜合報導

加拿大日前出現一名超有禮貌的歹徒，他在劫車前，竟然還先問車主「後座有小孩嗎？」又再問車主需不需要帶走錢包或手機，之後道了歉，才把車給開走。這一舉甚至被網友笑說，連犯罪都這麼有禮貌！

據CBC報導，這起事件發生在加拿大亞伯達省的紅鹿市機場（Red Deer Regional Airport）附近，珍妮佛（Jennifer）於周二開車上班途中，看見一輛小貨卡與校車發生碰撞，而一名疑似是司機的男子站在路上，她趕緊下車查看，想詢問是否需要幫助。

當珍妮佛靠近一看，發現這名男子用頭巾蒙住半張臉，她發覺不對勁，於是想跑回車內，該男子也跑往車的方向，珍妮佛想要阻止，男子突然從夾克裡掏出一把槍，珍妮佛只好舉手投降。

然而，在男子劫車時，並沒有忘記「禮儀」，他先是問珍妮佛後座有沒有小孩，又問車上有沒有任何個人物品需要拿走，最後，歹徒把「手機、錢包、便當袋」都還給珍妮佛，還道了歉，之後便開車離去。

據報導，這起劫車案件似乎是該地區發生一系列劫車案件的一部分，周二有兩名男子用一輛偷來的卡車進行竊盜，其中一名盜賊已經被逮捕，另一名似乎就是此事件的男子。

▼珍妮佛事後在Facebook發文表示車已找回，且車並無明顯損傷。（圖／翻攝自Facebook／Jennifer Lynn）