女客搭公車掉手機　司機「撿到隔天」送警局卻被告侵占

▲吳女搭公車遺失Samsung note8手機，竟告拾獲送警局的司機涉嫌侵占。（圖／記者洪聖壹攝）

記者劉昌松／台北報導

台北欣欣客運672線公車駕駛王男，2018年10月間，在車上發現一支手機，擔心是乘客遺失，隔天好心送往警局，沒想到卻因此吃上侵占官司，原來是手機主人吳姓女子，懷疑司機太晚送回而提告，台北地檢署調查後，覺得事情很單純，認為不用浪費司法資源傳喚當事人訊問，直接處分不起訴王男。

吳女是在2018年10月18日，搭乘672線公車時，不慎把手機遺落在車上，等到發現不見的時候，就去警局報案遺失，其實，當天傍晚5點多的時候，該班公車王姓駕駛，就已經在他的駕駛座後方，發現一支用粉紅色護套包著的黑色Samsung Note8手機。

王男隔天上午上班前，親自把撿來的手機送到總站附近的松山分局三民派出所，辦理拾得物招領，沒想到，王男後來接到警察通知，要去警局製作做被告筆錄，原來是吳女疑似懷疑他沒有一撿到手機就送警局，告他涉嫌侵占遺失物罪。

但是檢察官看完相關拾得物公告招領清冊等事證後，認為王男從頭到尾沒有侵占手機的問題，認為不需要浪費司法與社會資源再傳喚雙方出庭，做沒有意義的訊問，直接處分不起訴王男。

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