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iPhone不見好緊張　達人傳授尋找密技

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科技中心／綜合報導

智慧型手機已是現代人日常生活中不可或缺的一項產品，要是不小心遺失往往會非常慌亂，畢竟裡面存有相當多個人隱私資料。3C達人Tim哥近期就特別在其YouTube頻道「3cTim哥生活的日常」上分享「要是iPhone不見了怎麼辦？」的影片，讓iPhone用戶下次手機不小心遺失時能不慌不忙，好好尋找手機。影片裡分為「已經不見了怎麼辦？」和「事前防範怎麼做？」兩部分來解析：

已經不見了怎麼辦？

用戶碰到iPhone不見時，先不要慌張，應該要立刻找到一台電腦，上「https://www/icloud.com」網站登入icloud帳號密碼，並允許登入。進入icloud後，就會發現有「尋找我的iPhone」的應用程式，開啟後就會開始定位，只要是有登入Apple ID的裝置都會顯示在這個地圖當中，選擇要尋找的iPhone，可看到3個選項可以選擇，分別是「播放聲音」、「遺失模式」、「清除iPhone」。

「清除iPhone」：清除iPhone內的所有資料，以保護個人資料的安全。

「遺失模式」：可以將iPhone設成遺失模式，可以輸入電話號碼，這邊要輸入的電話號碼是「能聯絡到你」的電話號碼，可能是朋友或是家人的，並非iPhone手機當中的門號；還可以備註訊息。

「播放聲音」：若是你覺得iPhone其實就在你附近，但你就是找不到，只要按下這個功能，手機就會開始播放聲音，幫助你尋找手機。

Tim哥提醒，若是手機已經摔壞或被關機，用戶就只能選擇「遺失模式」。但若是身邊剛好沒有電腦，只要找到同樣是使用iPhone的人幫忙，同樣利用他手機上的「尋找我的iPhone」應用程式，一樣可以進行上述步驟。此外，也可以利用最簡單的方法，就是利用其他電話撥打到你的手機，看看有沒有人接，或是哪邊有聲音。

但若是上述方法皆沒效，確定手機已經遺失了，Tim哥表示，這時要像警察局報案，但你必須要有IMEI碼（手機的身分證號碼），在蘋果的原廠盒子、購買證明和iPhone的設定當中都可以查到，因此建議用戶要先把IMEI碼記下來，或是將原廠盒子保留下來。警方會將IMEI碼註冊在他們的遺失系統裡。同時，用戶也必須要向電信公司聯絡，取消該SIM卡的服務，不然可能會發生盜打電話的事情，或被詐騙集團取用。

▲iPhone Xs Max使用一週心得：6個項目比較告訴你值不值 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

事前防範怎麼做

首先，不要嫌麻煩，手機一定要設定密碼，複雜一點比較不易被破解；第二則是WIFI要隨時保持開啟狀態，因為若是有心拿是要偷你的iPhone，SIM卡很可能就會被拔掉，而這時若是WIFI是開啟的狀態，就能連到一些免費WIFI，手機就更有可能能被找回來，此外，啟用「尋找我的iPhone」時，定位也會比較準；再來就是，平時也可以先登錄「尋找我的iPhone」，會跳出「傳送最後記錄的位置」，若iPhone真的不小心遺失，可以在電池完全耗盡前，自動傳送最後的位置到icloud；最後則是要設定螢幕關閉時間，可以是30秒、1分鐘，以防真的遺失的時候，外人能直接入侵你的手機。

Tim哥也提醒，若是在iPhone遺失後，有不明人士透過簡訊、email等方式要求用戶更新Apple ID、輸入其他資料或是傳送不知名連結，這時就要小心，因為這極有可能是釣魚內容，若是輸入或點進連結，個資恐怕就被竊取了。

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關鍵字：iPhone,遺失,不見,弄丟,蘋果,尋找iPhone,icloud,Apple ID

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