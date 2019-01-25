立委補選後民進黨人事大調整　卓榮泰：讓人民知道已檢討

▲何志偉大陣仗由黨主席卓榮泰領軍數十位議員陪同拉票。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市士林大同區立委補選27日進行投開票，民進黨候選人何志偉在黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉陪同下，25日上午一同在北市重慶北路二段、民生西路口拜票。對於此次補選，卓榮泰表示，全力協助，這一席立委補選很重要，補選後將展開黨內部人事調整，目的是讓人民知道民進黨正在改變，已在檢討，也已更團結。

此次立委補選，藍綠白相互較勁的選情到最後階段整個熱起來，卓榮泰除了以黨主席身份三度站台輔選外，面對上任後第一戰，他表示，看到民進黨台北市議會黨團非常團結，跨區的議員都來幫忙，感到很欣慰，相信未來在社區裡，在國會裡也是會有優秀的表現。

今早恰巧的是白色力量「柯家軍」也在民生西路口拜票，雖然雙方未正面碰上，催票意味相當濃厚，擁有黨主席站台的氣勢之下，何志偉場面顯得較磅礡，陳思宇表示，站路口是每天都會做的，現在四面楚歌，希望大家幫忙，最期待還是希望獲得民眾認同，「而不是只會找大咖助陣。」

▲何志偉大陣仗由黨主席卓榮泰領軍數十位議員陪同拉票。（圖／記者潘永鴻攝）

媒體詢問，昨日競選團隊把對手行程貼誤貼到媒體聯繫群組事件，陳思宇表示不清楚，且沒看到這樣的狀況。她強調，這就是政黨政治，她沒黨主席、議員等人輪番助陣，且對手都以總統級規格助選，就算她沒大咖相挺，仍會努力勤走基層。

何志偉表示，「在地子弟，在地努力，在地服務，在地用心」，感謝許多議員現身幫他加油，站路口拜票是很接地氣的事，現在的目前就是專心聆聽基層聲音，至於藍白對手行程，他一概不予回應。