2019百貨新春福袋預購免排隊　在家吃年夜飯也能抽汽車

▲春節腳步近，各家百貨慢慢釋出福袋訊息，ETTODAY新聞雲將陸續進行總整理，本圖為去年新光三越新春福袋記者會。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

2019農曆新年即將在2月初到來，而百貨在該節慶的重頭戲「新春福袋」消息也陸續釋出，今年大獎除了以往的汽車之外，還有現金50萬元的大紅包，住宿券與豪華假期也不少。此外，今年也有不少百貨加入預購行列，而新光三越與高雄漢神百貨更首度以APP提供預購服務，讓你不用辛苦排整夜，在家吃年夜飯守歲也能抽大獎。

福袋提前預購 免排隊就能搶

北部

新光三越1／18上午10點起至1／20止，於專屬APP上開放福袋預購，大獎依個分店略有不同，包括中港店祭出價值近42.5萬元festariaTOKYO一克拉鉑金鑽戒、站前店近33萬元的1克拉白金鑽戒、南西店25萬OSIM 天王之王頭等款按摩椅等，民眾只要在限定時間內，於新光三越APP skm select專區扣會員點數100點，並以skm pay支付1,000元，就能預購福袋，預購數量也依照各館進行調整。

▲新光三越站前店最大獎一克拉鑽戒。（圖／新光三越提供）

京華城今年共推出1500個新春福袋，最大獎是50萬現金大紅包，並從1／21至1／24開放500份網路預購，Living Card或京華卡會員，憑卡號登錄京華城網站認證成功後，於指定日期回館再憑當日單筆消費滿600元發票，持卡+該筆發票+列印或手機拍下認證頁面，便能以現金1,000元購買「福袋抽獎參加券」。

▲京華城今年直接送現金。（圖／京華城提供）

中部

台中大遠百新春福袋從1／25起開放預購，Happy Go卡友憑全館單筆888元消費發票，加2,000元現金即可購買，限量888份，最大獎為市價72,000元的宏佳騰Dory機車。

▲台中大遠百大獎宏佳騰機車。（圖／遠百提供）

台中中友百貨限量金豬福袋，主打採用LEADMING耐刮硬殼20吋行李箱為外包裝，今年祭出獎項包括市價74,800元的KYMCO電動機車、市價67,000元的北歐ASKO獨立洗碗機等，強調內容物價值最低都超過6,888元，從1／11開放預購，持中友APP會員行動條碼，於全館當日單筆消費滿3,500元，便可用現金1,680元購買，限量240袋售完為止。

▲中友百貨福袋外殼為旅行箱。（圖／中友提供）

南部

高雄漢神巨蛋與漢神百貨，祭出最大獎為65.9萬元HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，今年春節福袋與LINE酷券合作，即使不是該百貨「超集卡」會員，也有試手氣的機會，首度從1／17至2／4開放預購福袋服務，民眾可提前至百貨或是從LINE酷券平台購買回兌，便可獲得抽獎機會，還可能獲得LINE FRIENDS限量商品、展覽票券等贈品。

東部

花蓮遠百從1／17起至2／4開放福袋預購，限量900個，憑當日全館單筆888元發票，便能以1,600元預購，最大獎為價值近70萬元的FORD FOCUS時尚型1.6汽車。

▲去年花蓮遠百汽車大獎得主。（圖／遠百提供）

2／5大年初一當天開賣 搶福袋不嫌晚

京華城大年初一上午8：30開賣新春福袋，限量500個，民眾可於1F八德路騎樓排隊，即可以現金1000元購買「福袋抽獎參加券」，憑券上標明的序號和時間，至10F象限平台參加抽獎活動，最大獎為50萬元現金。

台中廣三SOGO百貨，在大年初一當天開賣豬年限定福袋，採用市價千元的防刮輕量行李箱為外包裝，號稱每袋內容物獎值超過6,000元，限量250個，獎像包含價值萬元的象印360度衣物乾燥除濕機、iRobot掃地拖地機器人；另加碼再抽價值近6萬的LG 4K- 65吋智慧連網電視，及價值3萬元的日本雙人來回機票與JR東日本鐵路周遊券。

▲台中廣三SOGO百貨大年初一上午開賣福袋。（圖／廣三SOGO提供）

高雄漢神兩館也於大年初一當天上午10：30至中午12：00，開賣限量「金豬鴻福好運袋」及「金好豬福氣袋」，持漢神超集卡過卡，再加現金300元或500元即可購買，內有抽獎券1張及面額300元至500元商品禮券，最大獎是65.9萬元HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車。

花蓮遠百則在大年初一上午9點起，在百貨外和平廣場發號碼牌，9：30正式開賣福袋，售價2,000元，限量300個，最大獎為價值近70萬元的福特FOCUS時尚型1.6汽車。