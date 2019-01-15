　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2019百貨新春福袋預購免排隊　在家吃年夜飯也能抽汽車

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲百貨春節福袋 。（圖／新光三越、微風廣場提供）

▲春節腳步近，各家百貨慢慢釋出福袋訊息，ETTODAY新聞雲將陸續進行總整理，本圖為去年新光三越新春福袋記者會。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

2019農曆新年即將在2月初到來，而百貨在該節慶的重頭戲「新春福袋」消息也陸續釋出，今年大獎除了以往的汽車之外，還有現金50萬元的大紅包，住宿券與豪華假期也不少。此外，今年也有不少百貨加入預購行列，而新光三越與高雄漢神百貨更首度以APP提供預購服務，讓你不用辛苦排整夜，在家吃年夜飯守歲也能抽大獎。

福袋提前預購　免排隊就能搶

北部

新光三越1／18上午10點起至1／20止，於專屬APP上開放福袋預購，大獎依個分店略有不同，包括中港店祭出價值近42.5萬元festariaTOKYO一克拉鉑金鑽戒、站前店近33萬元的1克拉白金鑽戒、南西店25萬OSIM 天王之王頭等款按摩椅等，民眾只要在限定時間內，於新光三越APP skm select專區扣會員點數100點，並以skm pay支付1,000元，就能預購福袋，預購數量也依照各館進行調整。

▲春節腳步近，各家百貨慢慢釋出福袋訊息，ETTDAY新聞雲將陸續進行總整理。（圖／各百貨提供）

▲新光三越站前店最大獎一克拉鑽戒。（圖／新光三越提供）

京華城今年共推出1500個新春福袋，最大獎是50萬現金大紅包，並從1／21至1／24開放500份網路預購，Living Card或京華卡會員，憑卡號登錄京華城網站認證成功後，於指定日期回館再憑當日單筆消費滿600元發票，持卡+該筆發票+列印或手機拍下認證頁面，便能以現金1,000元購買「福袋抽獎參加券」。

▲春節腳步近，各家百貨慢慢釋出福袋訊息，ETTDAY新聞雲將陸續進行總整理。（圖／各百貨提供）

▲京華城今年直接送現金。（圖／京華城提供）

中部

台中大遠百新春福袋從1／25起開放預購，Happy Go卡友憑全館單筆888元消費發票，加2,000元現金即可購買，限量888份，最大獎為市價72,000元的宏佳騰Dory機車。

▲春節腳步近，各家百貨慢慢釋出福袋訊息，ETTDAY新聞雲將陸續進行總整理。（圖／各百貨提供）

▲台中大遠百大獎宏佳騰機車。（圖／遠百提供）

台中中友百貨限量金豬福袋，主打採用LEADMING耐刮硬殼20吋行李箱為外包裝，今年祭出獎項包括市價74,800元的KYMCO電動機車、市價67,000元的北歐ASKO獨立洗碗機等，強調內容物價值最低都超過6,888元，從1／11開放預購，持中友APP會員行動條碼，於全館當日單筆消費滿3,500元，便可用現金1,680元購買，限量240袋售完為止。

▲春節腳步近，各家百貨慢慢釋出福袋訊息，ETTDAY新聞雲將陸續進行總整理。（圖／各百貨提供）

▲中友百貨福袋外殼為旅行箱。（圖／中友提供）

南部

高雄漢神巨蛋與漢神百貨，祭出最大獎為65.9萬元HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，今年春節福袋與LINE酷券合作，即使不是該百貨「超集卡」會員，也有試手氣的機會，首度從1／17至2／4開放預購福袋服務，民眾可提前至百貨或是從LINE酷券平台購買回兌，便可獲得抽獎機會，還可能獲得LINE FRIENDS限量商品、展覽票券等贈品。

東部

花蓮遠百從1／17起至2／4開放福袋預購，限量900個，憑當日全館單筆888元發票，便能以1,600元預購，最大獎為價值近70萬元的FORD FOCUS時尚型1.6汽車。

花蓮遠百開賣2018年新春福袋，預購+現場販售共1000個福袋，創下最快紀錄售罄，汽車幸運得主竟然為去年姜姓得獎人的姑姑連莊中獎，家族連續兩年走路到遠百，開汽車回家。（圖／花蓮遠東百貨提供）

▲去年花蓮遠百汽車大獎得主。（圖／遠百提供）

2／5大年初一當天開賣　搶福袋不嫌晚

京華城大年初一上午8：30開賣新春福袋，限量500個，民眾可於1F八德路騎樓排隊，即可以現金1000元購買「福袋抽獎參加券」，憑券上標明的序號和時間，至10F象限平台參加抽獎活動，最大獎為50萬元現金。

台中廣三SOGO百貨，在大年初一當天開賣豬年限定福袋，採用市價千元的防刮輕量行李箱為外包裝，號稱每袋內容物獎值超過6,000元，限量250個，獎像包含價值萬元的象印360度衣物乾燥除濕機、iRobot掃地拖地機器人；另加碼再抽價值近6萬的LG 4K- 65吋智慧連網電視，及價值3萬元的日本雙人來回機票與JR東日本鐵路周遊券。

▲春節腳步近，各家百貨慢慢釋出福袋訊息，ETTDAY新聞雲將陸續進行總整理。（圖／各百貨提供）

▲台中廣三SOGO百貨大年初一上午開賣福袋。（圖／廣三SOGO提供）

高雄漢神兩館也於大年初一當天上午10：30至中午12：00，開賣限量「金豬鴻福好運袋」及「金好豬福氣袋」，持漢神超集卡過卡，再加現金300元或500元即可購買，內有抽獎券1張及面額300元至500元商品禮券，最大獎是65.9萬元HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車。

花蓮遠百則在大年初一上午9點起，在百貨外和平廣場發號碼牌，9：30正式開賣福袋，售價2,000元，限量300個，最大獎為價值近70萬元的福特FOCUS時尚型1.6汽車。

ET快訊
吳宗憲名車「停地下室被撞爛」！30萬飛了…揪出他惹禍
國二女崩潰哭3天「家早被你毀了」　性侵父：去跟法官講

關鍵字：百貨,新春,福袋,預購,免排隊,年夜飯

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2019百貨新春福袋預購免排隊　在家吃年夜飯也能抽汽車

喝咖啡還能看火車！星巴克特色門市又一家　開幕限時享第二杯半價

大掃除清書櫃舊換金　2大絕招幫二手書快速賣出去

撐不住了！麥當勞醞釀漲價　肯德基明起調漲「桶餐類價格貴16元」

肯德基要漲價了！蛋撻貴2元、炸雞調升6元「漢堡最高漲10元」

巨型球池、夢幻白沙灘現身百貨　新光南西「建築樂園」冷天下雨都能玩

【廣編】白歆惠美顏零死角　保養只擦一罐馭出童顏美肌

咬一口全是蟲「還會彈跳」！好市多蜜棗超噁網驚：比飛機上有蛇恐怖

大陸iPhone狂降近7千　「估5G將上線」網友：先別買還會降

超商就吃得到「太和殿麻辣鍋」！3款獨家鮮食小7限量開賣100萬份

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

2019百貨新春福袋預購免排隊　在家吃年夜飯也能抽汽車

喝咖啡還能看火車！星巴克特色門市又一家　開幕限時享第二杯半價

大掃除清書櫃舊換金　2大絕招幫二手書快速賣出去

撐不住了！麥當勞醞釀漲價　肯德基明起調漲「桶餐類價格貴16元」

肯德基要漲價了！蛋撻貴2元、炸雞調升6元「漢堡最高漲10元」

巨型球池、夢幻白沙灘現身百貨　新光南西「建築樂園」冷天下雨都能玩

【廣編】白歆惠美顏零死角　保養只擦一罐馭出童顏美肌

咬一口全是蟲「還會彈跳」！好市多蜜棗超噁網驚：比飛機上有蛇恐怖

大陸iPhone狂降近7千　「估5G將上線」網友：先別買還會降

超商就吃得到「太和殿麻辣鍋」！3款獨家鮮食小7限量開賣100萬份

企鵝妹直播氣哭！弟弟暴怒打包「我要回韓國」　3000觀眾呆看姊弟吵翻

不畏美股全數收黑　台指期回神漲近50點站上9700點關卡

運動家被耍！首輪選秀變「空氣」　雙棲莫瑞報NFL選秀

牛魔王跑車回歸！TOYOTA Supra正式發表　內裝根本是BMW

阿湯哥繼續拼命！　《不可能的任務》確定拍第7、8集　

荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象危害

「一隻臭襪子」驗出DNA　台南警破獲10年前槍砲冷案

要口譯哥接「駐美副代表」被蔡英文打槍？吳釗燮證實：確實想過

王世堅又開酸　柯P：愛一個人恨一個人，一生就被那人牽制住

新莊女月借5000拒還嗆「我乾爸議長」　本尊秒打臉：我沒乾女兒

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

麥當勞醞釀漲價　肯德基明起調漲

邊喝星巴克邊看火車！限時享優惠

咬一口全蟲！好市多蜜棗超噁網驚

肯德基要漲價了！漢堡最多貴10..

大陸iPhone狂降近7千

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

網狂推！好市多神級可可爆好喝

2019百貨新春福袋預購　免排..

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

快！免費送王品、陶板屋餐券30..

創意飲品巧雪可可全家限量10萬..

時代眼淚！陽明山首家星巴克掰了

從歷史解析《延禧攻略》魏瓔珞、..

更多熱門

相關新聞

「豬」福滿滿！總統府春聯15日開領

民國108年（歲次己亥）農曆春節將至，為迎接「豬」年到來，以及傳達總統蔡英文、副總統陳建仁的新春祝福，總統府今年推出的新年春聯、紅包袋和福包袋，春聯上有「恭賀新禧」四字提詞，紅包袋和福包袋則畫上小豬的圖案，除了象徵豬年之外，也有「祝福（豬福）」的諧音意味。

北台灣最大「寵物年貨大街」在新莊

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

超商福袋沒預購被嗆！店員：我們該死

買不到KITTY福袋　竟打電話報警

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

加國男走私毒品　陸重審判死

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

物流箱一瞄！底部藏店員幹爆奧客心聲

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

見一個愛一個！這4大星座女超花心

即／肉圓惡爸5鞠躬道歉！　這是我們的家事

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面