拾荒男撿4000元風扇賣15元　「罰2萬vs.蹲牢20天」超衰二選一

▲陳男撿走風扇變賣，卻因此揹上竊盜罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市63歲的陳姓男子平時以拾荒維生，去年7月23日經過大里區時撿走徐姓娃娃機業者的冷凍風扇，變賣後只得到15元，沒想到卻因此吃上竊盜罪官司。台中地院法官認為，陳男並非有疾病的人，應該可以輕易辨認出風扇是店家的物品，因此不採信他的說法，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

陳男表示，當時看到冷凍風扇的馬達放在紙箱外面，剛好就在垃圾堆旁邊，以為是娃娃機店換冷氣丟掉的，才會上前把東西拿走，雖然確實沒有詢問業者，但並非故意偷竊，而且原本的目的就是要賣錢，最後變賣也只拿到15元而已。

▲徐姓業者把拆下來的風扇放在娃娃機台旁，被陳男當成垃圾拿走。

而徐姓業者驚覺價值4000元的風扇不見後，隨即向警方報案，檢警調閱監視器畫面過濾，發現當時風扇就放在娃娃機店的騎樓，而且緊鄰機台，按照一般常識都知道，這應該不是店家丟棄的物品，於是依竊盜罪起訴陳男。

台中地院法官認為，陳男坦承拿走並變賣風扇，但矢口否認偷竊，他明明知道這個東西有一定的價值，可以賣錢，顯然不可能被誤認為垃圾，可見辯詞前後不一且與常情相違，難以採信，最後判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。