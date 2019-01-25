女魔頭撂3男持槍闖遊藝場　「槍口抵頭」掌摑狂扁女店員

▲台南市五分局轄區一家電子遊藝場，發生持槍尋仇毆人案，1女3男進入店入痛毆1名女員後揚長而去，警方據報前往查處偵辦中。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市五分局轄區一家電子遊藝場，發生一起持槍尋仇毆人案，1女3男子進入店內，1人持槍先抵住店內1名男子的頭，喝令不許動，接著該名女子帶著2名男子走到櫃台，動手圍毆女店員，而後將人帶到被槍抵頭男子身旁，女店員再遭痛毆，4人逞兇過程長達10分鐘即離去，全案已由警方受理，報請檢察官偵辦中。



據了解，1月 11日下午3時30分，1女3男進入電子遊藝場，其中1名戴著運動帽男子，先在店內尋找詩定對象，而後走向坐在門口椅子上1名男子，持槍抵住該名男子的頭，喝令該男子別動。



接著1女2男即帶著遊藝場女店員走到門口，接著2名涉案男子即動手圍毆掌摑女店員，持槍男也狠甩女店員一巴掌後，4人才從容搭車離去。



台南市警五分局警方接報，馬上派員趕抵電子遊藝場，警方初步了解，帶人持槍到店的女子，是該遊藝場前員工，最近才離職，因之前與被打女店員間有怨隙，才帶持槍的男友與2名男子到店內尋仇報復，警方調閱監視畫面釐清案發過程，並掌握4名涉案人身分，報請檢察官全力追緝中。