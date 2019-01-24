　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

以色列只出動F-16！　輕易摧毀俄製「鎧甲S-1」防空系統　

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼敘利亞Pantsir-S1遭到以色列F-16摧毀。（圖／翻攝自gorf1）

▲敘利亞Pantsir-S1遭到以色列F-16摧毀。（圖／翻攝自gorf1）

記者林彥臣／綜合報導

以色列國防軍日前表示，完成了打擊敘利亞首都大馬士革軍事目標的行動，其中還包括只出動了F-16就摧毀了俄羅斯製的Pantsir-S1（鎧甲-S1）防空系統。這樣的實戰表現，讓輸出國俄羅斯甚是臉上無光。

俄羅斯軍方聲稱，以色列從1月20日起連續兩天空襲敘利亞，敘利亞防空部隊成功攔截了30多枚的巡弋飛彈和彈道飛彈。

但是以色列國防軍聲明指出，夜襲的目標主要是針對伊朗革命衛隊的聖城部隊與敘利亞防空部隊，造成4人死亡，「在空襲期間對敘利亞發射了數十枚的空對地飛彈，目標包括敘利亞的防空陣地」。

以色列國防軍方部的影片當中，顯示鎧甲S-1已發射飛彈試圖攔截以色列的攻擊，但似乎受到電波干擾失效，以色列飛彈成功命中鎧甲S-1（北約代號SA-22灰狗）。鎧甲-S1是俄羅斯製的自走式防空系統，可在8×8卡車上移動，雷達系統可同時控制飛彈與高射炮兩種武器，這也不是以色列第一次摧毀鎧甲-S1，在2018年5月10日的空襲行動中，就已經摧毀過鎧甲-S1。

▲▼中國製的JY27雷達也遭到以色列摧毀。（圖／翻攝自ImageSat Intl.）

▲中國製的JY27米波雷達也遭到以色列摧毀。（圖／翻攝自ImageSat Intl.）

除了鎧甲-S1之外，以色列的商用衛星公司Image Sat intl也公布照片指出，中國製的JY27米波雷達也在以色列空襲大馬士革國際機場周邊地區的時候遭到摧毀。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
共軍才進行遠海長航訓　國防部證實：美軍2軍艦正駛過台灣海峽
帥叔結婚！姪女闖儀式「說好長大娶我」表情超母湯　萬人笑噴
斯亞「掉出超兇半球」！對比12年前《黑澀會》網驚：長大了

關鍵字：以色列,F16,F-16,鎧甲,防空系統,俄羅斯,敘利亞,jy27,米波雷達,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／媽媽：我年輕超正！　她看19年前舊照「哭著認輸」：根本網美

影／打趴企鵝妹！輔大電競正妹「白嫩八字E奶」超逆天　玩家暴動：支持本土！

影／2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

祝小6歲姪女結婚：姑姑被搶先！　她見「哭笑臉6字回覆」怒：超肚爛

刮刮樂中大獎「請到銀行換！」　他曝光領獎影片爽翻：牽新車囉

影／新手媽餵奶！驚見「泡多少都剩30cc」神秘現象　眾媽共鳴…釣出神人解密

影／KTV自拍！長髮女鬼「慘白陰笑」躲背後入鏡　在地人曝：曾合照多1隻手

尾牙爽吃饗食天堂！美女主管掏腰包「每人1個coach包」...員工淚讚爆

以色列只出動F-16！　輕易摧毀俄製「鎧甲S-1」防空系統　

美軍「大黃蜂」2／1最後飛行　F／A-18C倒數8天「走入歷史」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

以色列只出動F-16！　輕易摧毀俄製「鎧甲S-1」防空系統　

美軍「大黃蜂」2／1最後飛行　F／A-18C倒數8天「走入歷史」

解放軍報首次發布永暑島高清照！　機場港口細節曝光

供1.5萬工作岡位　中國下令123家央企安置退役軍人

幻象戰機劃過天際　新竹戰鬥營感受現役武器裝備

刺鼻氣味引領緊張氛圍　南部抗壓營模擬戰場實境

路面塌陷「重摔40米深谷」　俄裝甲車3士兵殉職

採用防區外打擊　外媒：以色列空襲敘利亞是為試探S-300

解放軍擴招艦載機飛行員！4500人通過預選「比去年多近2倍」

洗錢防治法掃出台東體中侵占案　女職員A錢回娘家

女團「有感覺」主唱缺席比賽　吉他手上陣⋯結果奪冠

亞錦賽總教練產生　攸關奧運會尊重中職看法

半年狂鏟54公斤！體重破百男靠「4招」減肥：偶爾要作弊一下

共軍才進行遠海長航訓　國防部證實：美軍2軍艦正駛過台灣海峽

「Gay Netflix」讓台灣成亞洲同志燈塔！林志杰登外媒影響力榜單

轟男偶像頂胯「夜店性暗示」　女星怒：叫演員情何以堪

安海瑟薇喝酒18年「決定戒了！」　背後原因藏滿滿母愛

運彩春節獎金最高8千倍　「過三關」加碼獎金50％

謝佳見超敢穿！連LV透視裝都不怕　自爆：我的沒那麼黑

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

軍武熱門新聞

王浩宇：美軍航母都難抵抗雄三飛..

解放軍報首次曝光永暑島高清照

美軍「大黃蜂」2／1最後飛行

8枚東風-17解決一支航母戰鬥..

外媒：以色列空襲敘利亞是為試探..

新竹戰鬥營感受現役武器裝備

以色列F-16摧毀俄製鎧甲S-..

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

陸央企供1.5萬工作安置退役軍..

西藏軍區砲兵列裝PLC-181..

解放軍擴招艦載機飛行員　比去年..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

南部抗壓營模擬戰場實境

俄裝甲車重摔40米深谷　3士兵..

更多熱門

相關新聞

美軍「大黃蜂」2／1最後飛行

美國海軍預計2月1日在歐西安納航空站（Naval Air Station Oceana）慶祝F / A-18C「大黃蜂」（Hornet）的最後一次飛行，並結束大黃蜂的時代。大西洋航空部隊（Naval Air Forces Atlantic）23日表示，屆時第34打擊機中隊（Strike Fighter Squadron 34）將負責駕駛這些單座、雙發動機，全天候超音速艦載機。

解放軍報首次曝光永暑島高清照

為了國家安全必須加強反登陸操演

陸央企供1.5萬工作安置退役軍人

醋男狂刺妻28刀！　5歲繼子睹全程

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

女植物人產子案　兇手抓到了！

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面