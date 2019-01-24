以色列只出動F-16！　輕易摧毀俄製「鎧甲S-1」防空系統　

▲敘利亞Pantsir-S1遭到以色列F-16摧毀。（圖／翻攝自gorf1）



記者林彥臣／綜合報導

以色列國防軍日前表示，完成了打擊敘利亞首都大馬士革軍事目標的行動，其中還包括只出動了F-16就摧毀了俄羅斯製的Pantsir-S1（鎧甲-S1）防空系統。這樣的實戰表現，讓輸出國俄羅斯甚是臉上無光。

俄羅斯軍方聲稱，以色列從1月20日起連續兩天空襲敘利亞，敘利亞防空部隊成功攔截了30多枚的巡弋飛彈和彈道飛彈。

但是以色列國防軍聲明指出，夜襲的目標主要是針對伊朗革命衛隊的聖城部隊與敘利亞防空部隊，造成4人死亡，「在空襲期間對敘利亞發射了數十枚的空對地飛彈，目標包括敘利亞的防空陣地」。

以色列國防軍方部的影片當中，顯示鎧甲S-1已發射飛彈試圖攔截以色列的攻擊，但似乎受到電波干擾失效，以色列飛彈成功命中鎧甲S-1（北約代號SA-22灰狗）。鎧甲-S1是俄羅斯製的自走式防空系統，可在8×8卡車上移動，雷達系統可同時控制飛彈與高射炮兩種武器，這也不是以色列第一次摧毀鎧甲-S1，在2018年5月10日的空襲行動中，就已經摧毀過鎧甲-S1。

▲中國製的JY27米波雷達也遭到以色列摧毀。（圖／翻攝自ImageSat Intl.）



除了鎧甲-S1之外，以色列的商用衛星公司Image Sat intl也公布照片指出，中國製的JY27米波雷達也在以色列空襲大馬士革國際機場周邊地區的時候遭到摧毀。