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小倆口未婚懷孕！岳母開價「聘金300萬」逼簽本票...男嚇傻反悔逃

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▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女兒未婚懷孕，母親竟失控要男方簽下本票以示負責。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／台南報導

台南一名王姓職業軍人與謝姓女友交往，不料2人沒有做好防護措施、未婚懷孕，之後遭鍾姓岳母索討300萬聘金，否則就不能娶妻、認孩子，被迫簽下本票。台南地院審理後，認為鍾女以脅迫手段強逼王男簽本票，已犯強制罪，依法判拘役30日，如易科罰金3萬元，全案可上訴。

判決書指出，王男與謝女於2016年6月間交往，之後未婚懷孕；鍾姓岳母得知後，要王男在結婚前須拿出300萬聘金及子女扶養費，不料當對方不從居然心生不滿，恐嚇「如果不簽本票，就要找地下錢莊來，讓你在軍中生活不下去」等語，脅迫簽本票，沒想到錢得手後居然又要女兒墮胎，讓王男怒告。

鍾姓岳母法庭上辯稱，開本票是王男自己心甘情願提出來要簽給女兒的，說要給女兒跟小孩一個保障，但他簽完後後悔卻又反告人。

法官審理後認為，鍾女無視法紀以非理性方式解決問題，造成王男恐懼及心理壓力，且犯後仍否認犯行未見悔意，但考量護女心切，擔憂女而未婚有孕日後生活情形，才會情緒激憤犯案，審酌患有憂鬱症、失眠症，依強制罪判她拘役30日，如易科罰金3萬元，可上訴。

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關鍵字：未婚懷孕,聘金,強制罪,拘役,墮胎

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