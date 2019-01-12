兒回公司接手事業！大老闆「踢走總經理」...他怒討2700萬紅利

▲劉姓男子居然恐嚇前東家要給2700萬當作獎金。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



突發中心／台北報導

台北一名高爾夫球場的劉姓總經理因不滿楊姓老闆讓兒子接手事業，逼他辭去主管一職，居然簡訊恐嚇對方要檢舉公司稅務等問題，讓資產被大陸政府沒收，除此之外還揚言要台幣2700萬當作獎金。士林地檢署偵查終結，認為劉男簡訊的確有恐嚇意味，因此依恐嚇取財未遂起訴。

起訴書指出，楊姓老闆讓兒子接手公司後，導致劉男認為自己是被請辭、遭公司當垃圾踢走，之後便陸續收到12封恐嚇簡訊，嚇得趕緊報警處理。其中劉男簡訊的內容除了提到要檢舉公司稅務弊端、消防安檢等問題，還有關於這些日子以來對公司的付出，理當要給予營收獎金，否則就要揭露一切不合法事宜，直到公司倒閉、資產全被沒收。

劉男說，「如果下周一下班前沒有答案，這些資料會由上海寄到它該到的地方去！說不定我還有獎金可以拿呢！其後果如何，我相信楊董您很清楚，如果造成您大陸資產歸零，全部被大陸政府收回及沒收，不要說我沒有提醒您！」

士林地檢署偵查終結，雖劉男強調只是提醒楊姓老闆記得兌現紅利獎金承諾，但用字遣詞明顯有恐嚇意圖，足以讓對方心生畏懼，因此不採信劉男辯詞，依恐嚇取財未遂罪起訴他。

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