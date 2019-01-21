不敢獨立又不愛中華民國！　韓國瑜反問蔡英文：台灣人要去哪？

▲韓國瑜夜宿永安之家，成功以「光頭叔叔」擄獲院童的心。（圖／記者洪正達攝）



地方中心／綜合報導

韓國瑜當選市長後人氣不減，20日晚間貼出接受來自日本野島剛先生（獨立記者）的專訪，內容提到「現在也不敢獨立，不愛中華民國，也不願接受九二共識，請問蔡英文總統到底台灣2300萬人要去哪裡？」同時他也強調，「對2020沒興趣，現在要把高雄經濟做好。」

提問中提到，從日本人的角度看高雄，相較下來似乎比較喜歡到台南或台中。對此韓國瑜回應，這是高雄的損失，一大堆年輕人都選擇離開，連高雄人都不想住在高雄，那為何外地人要來？所以「我們要面對問題，就是要把高雄的特色做出來，因此我才會想出『愛情產業鏈』，大家都喜歡愛情」。

談到2020，韓國瑜則笑回，「他們打麻將，我專心衝高雄經濟。」他強調對總統位置沒有興趣，此刻最重要的、著急的就是高雄經濟及教育，把高雄做好，對人民有交代，至於誰胡牌、麻將怎麼打都不會去碰「他們專心打，我就是專心衝高雄經濟」。

▲韓國瑜日前參加活動，回憶當初下來高雄時的情景，一度哽咽紅了眼眶。（圖／記者賴君欣攝）



回憶17年前離開政壇，韓國瑜說，「可能我那個時候不可愛吧！17年以前我實在太不可愛了，每天都生氣，然後每天鬼混，而且脾氣很壞，上面長官看了就很頭痛，就不可愛。現在17年後，我覺得我比較可愛了。」

至於蔡英文呼籲各政黨不要講九二共識，對此韓國瑜反問，「蔡英文總統不要中華民國，對不對？也不接受九二共識，OK那就獨立啊！現在也不敢獨立，不愛中華民國，也不願接受九二共識。要講嚴肅的話，請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？當然現在就是中華民國……九二共識，大家現在能接受，那不就好了，其他發展經濟就衝嘛！」

最後韓國瑜在臉書寫道，在一個小時的訪談裡，聊了不少在參選期間和當選之後的心境，也觸及到一些個人對於台灣與美、日、華關係的想法與態度；期待台灣能夠以歡喜之心對待這三種主要文化，美國西洋文化、中國大陸中華文化和日本東洋文化，完全包容、融合並且接受這些文化的精髓和經濟的效能，才能真正成就自己的強大與健壯。