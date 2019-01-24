韓國瑜當選後網友後悔了！如果…「讓他輸30萬票就會是行政院長」

▲高雄市長韓國瑜道魚市場拜年，受到民眾簇擁。（圖／記者宋德威攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後吸引大批人潮到高雄觀光，不過，台北市議員游淑慧卻在臉書說，有網友很後悔投給韓國瑜，因為現在到處都是人擠人，然後又新開很多家店，讓他陷入選擇困難。

游淑慧轉載網友貼文，市長上任快一個月了，說實在的我很後悔投給他！以前，去瑞豐夜市可以逛得很輕鬆，現在進去到處人擠人；以前，我下樓就能知道要吃什麼，因為店家不多，現在我家樓下至少開了三家新店面，害我好難選擇...。

網友甚至還說，真的很後悔把這樣的人留在高雄，「早知道當初應該要投陳其邁讓他落選才對」，更諷刺的說，「如果韓國瑜輸了15萬票，他現在就是行政院副院長，如果韓國瑜輸了30萬票，他現在更會是行政院長，如果韓國瑜輸了20萬票，好歹也會是交通部長。」

網友玩笑安慰自己，「說不定還能選2020」、「別後悔平靜迎接高雄的改變吧」、「有得必有捨」，貼文吸引不少網友認同，留言反串，「我也後悔投韓總一票，害他不能參選總統，輸1票多好啊」、「中肯到想哭啦，當初我也不該投韓總，這樣2020我就能投他了」、「好討厭講那麼實在的話」、「至少，你應該不會再掉下天坑了」。

▲韓國瑜「突襲新崛江」逛街，民眾搶拍。（圖／翻攝自韓國瑜直播）