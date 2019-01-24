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民眾停放機車忘拔鑰匙遭竊　警攔截圍捕迅速逮賊

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▲台南市善化警分局啟動攔截圍捕，緝獲機車竊嫌江姓男子，查出涉及2起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化警分局啟動攔截圍捕，緝獲機車竊嫌江姓男子，查出涉及2起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局據報民眾的機車因忘拔鑰匙遭竊，進行攔截圍捕，在官田區台1線進入社子里路口前200公尺，發現該部失竊機車，警方以車頭斜切攔阻逃離，警員姜柏沂等人將52歲江姓竊嫌壓制在地逮捕，查出涉及2起竊案，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

新市分駐所巡佐呂承政、警員姜柏沂、黃依璇、警專實習生林奕均，於上午11時26分接獲110通報，新市區西寧街發生機車竊案之攔截圍捕通報，利用監視系統追蹤竊嫌行蹤，隨後展開圍捕。

▲台南市善化警分局啟動攔截圍捕，緝獲機車竊嫌江姓男子，查出涉及2起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值班警員朱琬容另派遣預備警力警員王振宇、警專實習生廖祥宇、陳昱宏沿台一線北上路段追緝，經追逐了約30公里，警員姜柏沂在麻豆分局官田區台1線進入社子里路口前200公尺，發現該部失竊重機車，警方立即靠近上前喝令停車，欲將竊嫌攔停盤查，惟竊嫌經喝令攔查不停，反加速逃離之際，警方以車頭斜切攔阻逃離，警員姜柏沂、黃依璇、警專實習生林奕同時下車將竊嫌攔停壓制在地，順利將竊嫌江男（52歲、台南市安南區人、未婚）逮捕，隨後支援警力相繼到來，攔截圍捕成功。

▲台南市善化警分局啟動攔截圍捕，緝獲機車竊嫌江姓男子，查出涉及2起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江嫌遭逮後坦承犯行，並供稱出另涉在台南市新市區民族路前竊取機車，經警方前往永康公園將該失竊機車載回分駐所，通知車主確認後，偵破2起機車竊盜案。

警方查出，江嫌平時均以腳踏車代步，因工作關係需長距離往返，又無能力購買機車，才臨時起意竊取機車代步，沿途尋找鑰匙未拔的機車，騎到沒油時就棄置路旁，本次警方受理民眾報案後認真積極查處，立即查獲竊嫌，深獲民眾好評，全案依竊盜罪嫌送辦。

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關鍵字：機車,鑰匙,攔截圍捕,逮賊

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