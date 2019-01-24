海軍首度公開銳鳶無人機戰備實況　曾偵獲中共北極星艦

▲銳鳶無人機。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

政治中心／綜合報導

銳鳶無人機系統2013年在陸軍成軍戰備，國防部24日上午首度公開作業實況，海軍海上戰術偵搜大隊上午派遣一架銳鳶無人機自屏東「神鷗基地」升空，至南部外海3000呎高空示範監偵作業，與海軍「聯成系統」的衛星指揮管制系統，共同回傳海上兩艘作戰艦艇備戰作業，值得注意的是，銳鳶無人機曾偵獲舷號851的北極星型電子偵察艦。

位於屏東空軍基地北場的P-3C反潛機「神鷗基地」，包括隊部、廠棚、彈庫、新式塔台均已建設完成，但仍有部分工程正實施中，而海軍海上戰術偵搜大隊部也進駐在此。同時，海軍也示範小型紅雀無人機起降，此型機已在東沙島、南沙太平島升空進行實地監偵。

海軍上午派遣紀德級蘇澳艦及康定級昆明艦至南部外海，模擬飛彈來襲，實施防空一級備戰，並施放干擾彈及採取反飛彈措施，將各式武器指向來襲目標。銳鳶無人機依作戰中心提供預警情資起飛，執行目標聯合監偵，搜索目標位置情報傳遞。海軍則呈現銳鳶無人機空照實況、海軍聯成衛星指揮管制系統作戰艦指揮艙、砲位的影像，透過系統回傳影像。

海軍司令部表示，「掌握情資，才能掌握戰場主控權」，面對作戰環境的詭譎多變與嚴峻挑戰，指揮官須在最短時間內瞭解戰場環境、辨別敵我，採取迅速、正確的反應；而銳鳶無人機結合在航偵巡艦、機及觀通系統等兵力，可強化對廣大海域搜索及目標監偵、辨識能力，大幅提升指揮官戰場用兵彈性。

銳鳶無人機系統2013年在陸軍成軍戰備，負責陸域、海際偵蒐，2016年起陸續進駐各機場，任務轉向協助國防部情報次長室進行海域不明艦艇識別。海軍這次也公開識別成果，曾在2017年11月間在東部外海100公里外，偵獲中共舷號AGI 851 的電子偵察艦北極星號。

另一方面，海軍海上戰術偵搜大隊上周有一架銳鳶無人機墜海被撈回，海軍自陸軍接手機隊後，已有3架機墜海。