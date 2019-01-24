中共軍機又繞台　空軍戰管廣播回應「注意」超霸氣

▲中共空軍運8。（資料照／國防部提供）

政治中心／綜合報導

中共運8、蘇愷30等各型機多架22日經巴士海峽遠海長訓，國防部提高警戒派機情蒐掌握，確保台海安全無虞。未料

，23日大陸3艘軍艦在台灣東部外海，以編隊的方式航行，24日國防部證實此事，已派遣機、艦監偵掌握。然據媒體報導，中共軍機24日上午10點又繞台，空軍戰管廣播頻頻回應「注意」兩字，超霸氣。

據《蘋果日報》報導，中共空軍戰機與海軍艦隊，近期頻繁在台灣周遭空域與海域進行繞島航行，我國空軍戰管人員只要發現共機進入我方防空識別區，便隨即透過空中無線電廣播，要求共機轉向離開。

據了解，24日上午10點起，有業餘無線電玩家錄到空軍戰管人員的廣播，而戰管人員廣播內容有固定格式，但從廣播中可以聽到，對方語氣非常堅定，並多次說出「注意！」兩字，十分霸氣。

當時，我空軍地面戰管人員發現有中共軍機侵入台灣東南方防空識別區，立刻透過無線電廣播「中華民國空軍廣播，位於台灣東南海域、高度8100公尺的中共軍機注意，你已進入我中華民國防空識別區，立即右轉脫離。」

戰管廣播在10點01分、11點36分、11點53分都有進行，中共軍機位置都在台灣東南方海域。過程中，只有在10點09分，有模糊的回應說「離開」，但無法確定是否是共機飛行員的回應。

對於中共軍機擾台，國防部24日表示，中共空警500、轟6等各型機多架，上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

同時，國防部也強調，中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，請國人放心。