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憨兒體驗一日從軍　穿上迷彩服超興奮「好帥」

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▲憨兒體驗一日從軍　穿上制服超興奮「好帥」。（圖／新竹縣政府提供）

▲憨兒們穿上國軍弟兄們準備的迷彩服與腰帶，心中喜悅之情溢於言表。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國軍的職責是保國衛民，然而愛民助民、善盡社會責任，亦是國軍全力以赴的目標；在農曆年前，國軍攜手喜憨兒基金會，一同為憨喜工坊的憨兒們規畫社區融合課程：「犁頭山營區一日軍旅體驗」，圓滿喜憨兒們從軍的夢想。

「姐姐妳看好帥！」憨兒們穿上國軍弟兄們準備的迷彩服與腰帶，心中喜悅之情溢於言表，憨兒小政從小就非常的崇拜軍人，在家中最喜歡看連續劇「新兵日記」在路上看到軍備車或是國軍大哥哥們，會開心的立正敬禮，雖然因為先天上的限制，小政無法體會當國軍保國衛民的榮耀，但這一天，穿上軍服的小政圓滿了當軍人的夢想，臉上的笑容燦爛，眼神閃閃發亮，對於小政來說，這將是生命中難忘的溫暖亮點。

▲憨兒體驗一日從軍　穿上制服超興奮「好帥」。（圖／新竹縣政府提供）

喜憨兒基金會主任顏鴻吉表示：「這次的課程安排與國軍弟兄們和社工老師們經過長時間的籌備與討論，期待除了透過課程協助心智障礙者走出戶外融入社區生活之外，更能為喜憨兒們一圓從軍的夢想。」

活動當天除了砲車搭乘體驗，國軍弟兄們也獻唱軍歌彰顯國軍守紀如鐵、震撼人心的恢宏氣勢為憨兒帶來信心與力量，在感動之餘，喜憨兒們也以歌聲獻唱基金會代表歌曲：「愛就是我們的未來」感謝辛勞的國軍大哥哥大姐姐們，另外更準備了喜憨兒手工餅乾與國軍弟兄們共享工作訓練與學習成果。

陸軍裝甲第584旅楊建基旅長表示：「 透過這次為憨兒們圓夢的機會，讓國軍弟兄們除執行戰備演訓任務外，更能深刻體會與發揮愛民、助民的精神戰力。很感謝喜憨兒基金會讓我們體會生命教育的意義，使參與其中的官兵弟兄們更知珍惜所擁有的健全人生。」

▲憨兒體驗一日從軍　穿上制服超興奮「好帥」。（圖／新竹縣政府提供）

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