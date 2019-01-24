石虎生態危機　監委巡察了解保育情形

▲監察委員王幼玲、王美玉、陳師孟巡察苗栗縣 讚許財政改善成效及關心石虎保育情形。（圖／監察院提供）

記者潘永鴻／台北報導

石虎生態遭受過度開發，面臨生存危機，監察委員王幼玲、王美玉、陳師孟24日巡察苗栗縣，分別拜會縣長徐耀昌、議長鍾東錦，並聽取縣政簡報；另實地訪視卓蘭鎮大安溪生態景觀公園，同時瞭解石虎保育情形。

今天上午監委先赴縣議會拜會議長鍾東錦，與各黨團議員交談以瞭解民情，議長鍾東錦表示，該縣是全國向銀行告貸，唯一需要設定抵押的縣市，因此所有議員不分黨派，皆能共體時艱，接受縣府未予編列小型工程補助款預算，期對財政困境有所助益。

隨後監委前往縣政府拜會縣長徐耀昌，監委對縣長撙節開支所費之心力，及府會雙方皆能攜手一同改善財政窘境，表示肯定。徐耀昌表示，該縣創稅能力強，然而依現行財政收支劃分法規定，該縣獲配金額卻未同比率增加，建請中央儘速修法，合理分配中央統籌稅款。監委首先肯定縣府團隊過去四年對減債所作出的努力，同時對如何與中央溝通增加統籌分配款，亦給予建議。

▲監察委員王幼玲、王美玉、陳師孟巡察苗栗縣 讚許財政改善成效及關心石虎保育情形。（圖／監察院提供）

而下午苗栗縣府報告石虎生態保育推動情形，及大安溪生態景觀改善工程現況，監委並詢問石虎保育自治條例未獲議會通過，目前如何因應，以及建議卓蘭鎮公所應從此次爭議事件中，瞭解與各種團體連繫溝通的重要性，以減少施政推動時之阻礙。最後前往卓蘭鎮，實地查訪大安溪生態景觀公園，監委表示綠化植物能否順利成長，以及公園後續的管理維護，將是公所未來重要的課題。

王幼玲在臉書上表示，「勘查苗栗大安溪生態景觀公園，當地現址原來堆積廢棄建築土方，目前施工的地點生態池及景觀台原來是廢棄土方及砂石場址。石虎可能出沒或經過的地方在右側靠近山邊，施工單位增加了緩衝綠帶，準備植栽綠化。這個公園還有綠化植栽的工作要進行，而日後的維護工作才是考驗。」

▲石虎。（資料照／台北市立動物園提供）