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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／彈劾管中閔合法嗎？公務員兼職怎麼管？

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▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲終於當上台大校長，管中閔因寫社論領稿費，接著面臨監察院的彈劾，但這到底是不是合法或合理。（圖／記者屠惠剛攝）

經過幾個月紛紛擾擾，終於當上台大校長的管中閔，依然風波不斷。近來，監察院認為他匿名在報社撰寫社論且收受報酬，違反「公務員不得兼職」的規定而通過彈劾案。在我們把彈劾跟政治鬥爭超連結以前，從法律上來看，這到底是不是合法的？

根據《公務員服務法》第13條、第14條規定，公務員不得經營商業或投機事業，除非法律有規定，否則不能兼任其他公職或業務。這是公務員不能兼職的法律基礎，理由不難想像：希望你專心公務、少一點外務，也能確保你公正執行公務。

根據監察院的彈劾書，管中閔從2010年起至2016年，匿名撰寫社論並刊載於三個雜誌專欄中，平均每月固定獲取超過5萬元的報酬。法律規定不能兼職，但做什麼算是「兼職」，法律並沒有講清楚。實務上，往往是行政機關碰到具體個案後才會詢問主管機關（銓敘部），請銓敘部補充解釋哪些行為算是兼職。

而此次管中閔在媒體撰稿算不算兼職，銓敘部其實有解釋過。銓敘部說，公務員不能擔任新聞雜誌的編輯、發行、經理或其他職員，但可以擔任「報社特邀專欄撰稿」，只要不涉及職務上的事務就好（台銓華參字第46252號函）。從這一點來看，公務員其實可以接受媒體邀請專欄撰稿，只要不涉及職務內容。

監察院彈劾時，也知道銓敘部的說法，但監察院認為不能只看這個解釋，如果連銓敘部的其他解釋一起看，管中閔的行為並不算是合法兼職。例如銓敘部也曾經說過合法的兼職應該具有「偶一為之」、「賺取薄利」的特性（台銓華參字第82025號、法一字第0922239192號、法一字第0993185240號）。

除此之外，監察院認為管中閔當時負責陸委、財委、國貿委等各種政務，參照管中閔撰寫的社論主題，無法相信他撰寫的社論「與職務無關」，如此一來，也不符合之前銓敘部說可以撰寫專欄的限制。因此，管中閔的兼職是「違法兼職」，所以監察院做出彈劾案是合法的。

本次彈劾案，監察院認為是重大違法，因此將彈劾案一併送到公務員懲戒委員會（簡稱公懲會）去審判。所謂的公懲會就像是公務員的特別法院，專門處理公務員違反一些公務法令的問題。如果公懲會認為確實，那麼最嚴重可以免職，最輕則可能記個申誡。如果公懲會認為不算違法兼職或違法不重大，最後可能就不予懲戒，管中閔就獲得一個類似「法院認證」的無罪宣告。

監察院提出的「偶一為之」、「薄利」概念，確實會影響兼職的判斷，因此可以推測管中閔既然是常態、厚利，那就是違法兼職。例如公懲會判決107年度鑑字第14281號，當事人參加電視節目領取車馬費，但僅參加過一次，且車馬費墊付交通費用後無剩餘可作報酬，法院就認為不算兼職。但畢竟法條沒有寫清楚，這也只是監察院自己整理銓敘部的函釋得出的結論。到底算不算兼職，要走到公懲會，看最後法官怎麼判才知道。

我覺得，既然銓敘部已經說過「報社特邀專欄撰稿」是一種合法行為，監察院用其他函釋來補充說明，其實有點勉強，畢竟背景事實不見得相同，而針對專欄的合法性，銓敘部又說得這麼清楚。

即便管中閔有很大的嫌疑，但根據銓敘部的說法，他確實有很大的合法空間，或許監察院請求銓敘部詳細解釋再彈劾移送會更好。至就放過管中閔，但以此為借鏡，好好把「什麼是兼職」的界線說清楚（不論是發函或修法）。雖然現在漏了一隻魚，但能夠改善未來的兼職紛爭、確保政府獨立運作，長遠來看也是好的。

撇開法律來看，管中閔領的稿費真的好多啊！我也接過媒體的邀稿，針對時事去撰寫法律分析，逐件或逐字去計價，深知文字工作者的辛酸甘苦，但看看彈劾案裡管中閔的稿費，終於知道「一字千金」是什麼意思了。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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▲雷皓明律師●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

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