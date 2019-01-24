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飆車奪3命！屁孩盼停押「向死者家屬道歉」　拒認妨害公眾往來安全

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▲謝亞軒,車禍。（圖／記者柳名耕攝）

▲撞死3條人命的飆車男謝亞軒，希望法官能對他停止羈押，好讓他親自向死者家屬致歉。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

記者楊佩琪／台北報導

涉嫌在台北市南京東路上競速飆車，失控撞死3人的21歲駕駛謝亞軒，因羈押期將在2月13日屆滿，台北地方法院開庭，謝亞軒向法官表示，希望停止羈押，讓他可以去見死者家屬，向家屬道歉並進行調解。至於是否為「毒駕」，謝亞軒強調開車前沒有。

2018年10月12日，謝亞軒與友人黃佑呈，在南京東路上競速飆車。接近南京東路四段、敦化北路口時，謝亞軒駕駛TOYOTA轎車疑似閃避車流與公車安全島，失控衝進一旁騎樓，當場撞死大樓保全及一對資源回收夫妻。台北地檢署依妨害公眾往來安全、過失致死等罪，將謝、黃2人提起公訴。

案發後，法官原本裁定謝亞軒以15萬元交保，但覓保無著，也無家人出面，因此改裁羈押不禁見。由於羈押期將在2月13日屆滿，台北地方法院24日下午召開延押庭。

羈押期間，謝亞軒一度因眼部疾病開刀治療，法官詢問「現在狀況如何？」謝亞軒表示「已經好很多了」。不過他坦承過失致死，對於妨害公共往來部分則是否認。

至於持續羈押與否，謝亞軒表示，希望能停止羈押，因為事發至今快3個月了，都還未能見到死者家屬，希望停押後能親自與家屬見面，向家屬表達最深的歉意，並與家屬溝通調解事宜。委任律師則表示，雖然當初羈押的理由包含串供滅證，但目前應已不存在。

由於謝亞軒有毒品前科，案件發生後，檢警對他進行毒品快篩，自尿液中驗出有2級毒品反應，因此開庭時，法官追問到底開車前有沒有吸毒，根據報告為使用大麻，謝亞軒表示沒有，不過大約10天前有抽，因與案發時間相隔較久，法官質疑怎麼還會驗到反應，但謝亞軒依舊表示開車前沒有抽大麻。

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