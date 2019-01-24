廉政署花60萬拍片宣導防貪　「蔥花麵包的滋味」上架

▲法務部廉政署為宣導誠信、防貪，拍攝微電影「蔥花麵包的滋味」。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部廉政署負責全國防貪肅貪工作，為避免過去八股生硬的口號式宣導短片，無法接地氣、吸引網友點閱，決定花費近60萬元，委外拍攝微電影「蔥花麵包的滋味」，用公務員父親透過身教，教導孩子要誠實的溫情故事，傳達做人最重要的事情是誠信，這部微電影24日首度公開播放。

這部費時3個多月完成的微電影，片長4分59秒，所有辦公場景都取材廉政署內部，故事主角小時候因為說謊，被公務員父親處罰不准吃飯，晚上哭著寫功課的時候，父親拿出蔥花麵包給孩子，告訴孩子做人最重要的是誠實，後來主角長大，到民間公司擔任採購，父親則中風臥床，在家庭事業兩頭忙的時候，因為想起父親教誨，決定退回廠商送的紅包，最後獲得公司長官獎勵。

▲微電影公布記者會由法務部廉政署副署長陳榮周主持。（圖／記者劉昌松翻攝）

廉政署官員表示，過去已經製作了十多部防貪肅貪的影片，但可能因為內容比較八股，難吸引網友點擊看片，因此這次特地委外製作，用有洋蔥的溫情故事包裝「誠信」，搭配創作歌手陳威全的《愛不為所動》，希望能讓網友了解，在誘惑面前也不為所動的防貪重要性，這部微電影已經上架YouTube，若成效良好，將繼續製作「廉潔」、「陽光」等系列防貪微電影。

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