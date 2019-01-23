擴大防火宣導　防火管理人座談會登場

▲台南市消防局第七大隊展開一系列的擴大防火宣導活動，由防火管理人座談會展開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

108年初消防盛事又來臨了，為提醒廣大市民朋友重視消防安全，台南市消防局第七大隊展開一系列的擴大防火宣導活動，由1月23日防火管理人座談會展開序幕。

此次座談會是召集第七大隊轄內一定規模公眾場所及八大行業防火管理人進行再教育與問題探討，七大隊張大隊長藉由去年7月統穩大樓火警，談起防火管理人於火場的責任，活動特地徵召具創意宣導的人員擔任主講人，課程由最夯的大巨蛋話題導入重大火災案例，主講人利用建築模型透明化，製造煙流及熱流，讓與會人員能夠結合科普常識對火災有更深入的了解和應對。

主講人強調防止火災三部曲：平時準備─減少火載量、建築防火、消防設備．．等；災害應變─初期滅火、人員疏散、侷限火勢……等；災後復原─財損、人員安全、建築物安全．．等；會後重頭戲透過會場所在地，重新活化的台南市立美術館一館，實兵消防救災整合演練及自衛消防隊自主搶救驗證課堂理論，防範火災無捷徑，唯有落實防火管理，加強場所自衛消防編組訓練，才能永保安康。

春節是台灣重要的節慶，也是一年之計，防火座談會在主講人精闢的演說，讓防火管理人獲益良多，為今年的市民防火安全打下基石，期許這年能無災無難，豬事大吉。