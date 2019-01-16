全面防非洲豬瘟！今起建立3道關卡　力阻旅客違規帶肉類品入境

▲農委會強調，只要旅客有帶肉類品，一下飛機馬上丟棄，就不會被重罰。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌日前到桃園機場視察非洲豬瘟防疫狀況，大為光火怒轟行李無法百分百檢查，防檢局今（16日）晚上舉行記者會說明，今天起在不擾民、不影響各部會作業狀況下，將長期作戰，先建立3道防線，力阻旅客違規攜帶肉類品入境。

農委會今天中午進行第5次非洲豬瘟會議，提到農曆年將到，未來2週將是旅客入境高峰，手提行李檢查要達100％，晚上6點防檢局再次舉行記者會，由農委會主委陳吉仲主持，航警局、移民署、關務署和交通部等部會長官一起針對高風險地區入境旅客，手提行李100%檢查執行措施說明。

▲陳吉仲表示，先建立3道防線，力阻旅客違規攜帶肉類品入境。（圖／記者許展溢攝）

今天下午陳吉仲到桃園機場實地勘查後表示，決定在入境空橋出口、移民署證照查驗，及關務署行李檢查等處設置3道關卡，因應接下來湧現的大量入境旅客。陳吉仲說，第1道關卡，是由航警局派員針對來自高風險地區（大陸、香港和澳門），今天起每天的112個入境航班，在旅客走出空橋登機門處進行宣導，同時100%全面檢查手提行李。

農委會說明，該處所需人力40人，以長榮航空BR828為例，機組員及旅客136人花費12分鐘就檢查完畢。第2道防線，則設在移民署證照查驗台前方，查驗櫃檯前會有大型宣導立牌，證照查驗台上方LED跑馬燈宣導防疫訊息，並張貼宣導看板，旅客於排隊等候查驗時都能看到宣導訊息。

▲來自高風險地區航班，將託運行李集中在特定行李轉盤，讓檢疫犬加強檢查。（圖／防檢局提供）

陳吉仲指出，最後一道防線設在行李轉盤，及關務署紅綠線通關通道，由於旅客託運行李全數經過X光機檢查，且桃機從9日起也針對來自高風險地區航班，將託運行李集中在特定行李轉盤，讓檢疫犬加強檢查，而無託運行李者，也會增加手提行李攔查比率，而旅客如有攜帶肉品，只要一開始就拿出來丟棄或向防檢局申報檢疫，都不會重罰，另外，松山機場、台中機場、高雄小港機場、台南機場及各港口入境旅客拖運行李及手提行李都同步100%全面檢查。

財政部部長蘇建榮則提，不管海運或其他通關，不分託運、手提行李，一律都要經X光機檢查， 松山、台中、台南機場手提行李有X關機檢查，小港機場的託運行李有X光機，手提則工檢查，各港口入境旅客托運行李及手提行李，都經X關機，而目前旅客流量最大的桃機第一、二航廈，目前做法將是托運行李全部要經X光機檢查，手提部分則由航警局派員以人工檢查來自高風險地區。

▲農委會和航警局、移民署、關務署和交通部等部位，針對高風險地區入境旅客，手提行李100%檢查。（圖／防檢局提供）

陳吉仲最後強調，針對來自非洲豬瘟疫區的行李將100%檢查，會延誤旅客7到12分鐘時間，非常抱歉，但如果能透過一點點的時間，將防疫做好，保護好國內養豬產業，希望大家能理解。