防堵豬瘟！關山鎮豬隻佔全縣一半　縣府宣導禁用廚餘

▲台東副縣長張志明（左一）與養豬協會黃國卿理事長（右一）等人了解防疫作為。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，台東縣政府日前召開緊急防疫會議及非洲豬瘟災害應變中心外，7日副縣長張志明特別前往縱谷地區拜訪養豬業者，並參與縱谷鄉鎮聯繫會報，請鄉鎮長及公所協助宣導希望養豬戶不用廚餘養豬，以及配合離牧、退場優惠機制，以提升防疫能量，落實各項防疫措施。

▲張志明到關山鎮公所與戴文達鎮長（中）及養豬業者交換意見。

台東關山鎮的養豬業者都是大型養豬場，豬隻數幾乎佔全縣的一半，有了上次豬隻口蹄疫的經驗，所以養豬業者都非常謹慎，目前大部分業者都是使用飼料來餵養，比較令人擔心的是20頭以下的養豬散戶，部份仍以廚餘飼養，與會單位也建議縣府向中央爭取少頭數的養豬散戶離牧或是退場優惠認定放寬，並且訂定罰則，避免他們領完補助後又重新餵養。

▲台東縣內養豬業者積極配合非洲豬瘟防疫工作。

張志明也前往卸任的養豬協會理事長方瑞祥的養豬場瞭解防疫的措施，方瑞祥向張志明保證所有養豬戶一定會配合政府的政策，但建議針對病死豬的處理，希望縣府能夠協助或是補助相關機具的購置。

隨後張志明也應邀參與由縱谷地區各鄉鎮組成的聯繫會報，由於鄉鎮內仍有不少的20頭以下養豬散戶，許多都是飼養作為祭典或是春節家人使用，張志明在會中拜託各鄉鎮長能夠協助宣導並道德勸說廚餘養豬戶退場補助機制。