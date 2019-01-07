長中設計群參加微電影競賽　勇奪冠亞軍2項大獎

▲台南市長榮中學設計群學生，參加台南商圈迺街輕旅行微電影競賽，獲得金、銀賞大獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學設計群學生，參加台南商圈迺街輕旅行微電影競賽，片名「南人旅人」獲學生組金賞、片名「台南漫遊-輕旅行」獲銀賞，等於第1及第2名，指導老師為楊文迪及王明宏等人，作品贏得評審青睞取得此殊榮，全校師生為之興奮。

長中學生自組團隊參賽，得獎同學表示：『南人旅人』我們想要傳達給觀眾的，是台南不但有著濃厚的歷史古蹟也有年輕人最喜愛的商圈市集，讓長輩們與年輕人都能夠在台南留下美好的印象與回憶，享受逛街的樂趣。

『台南漫遊-輕旅行』古色古香的氣息讓台南充滿活力，劇中主角希望能夠到美食之都一探究竟，從清朝穿越到現代的主角與現代女孩展開台南一日遊，吳園到孔廟商圈，每一幕都散發著淳樸的民間氣息，透過這樣的微電影帶領著大家一起遨悠遊台南，連古人也受不了的美味佳餚盡在台南商圈。

校方表示台南商圈是經過無數次討論溝通，發掘各地最精采的風景，以主題方式串聯，連成一片商圈，此次微電影競賽，即是以台南商圈景點為題目，透過拍攝，展現其獨特性，能奪下冠亞軍，為他們感到開心，也肯定學子在專業能力的付出，期待他們能繼續努力，為未來奠定基礎。