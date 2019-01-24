KTV外「黑衣人聚集」　警：剛好沒水，人潮同時散場啦

▲試營運的凱悅KTV因突然停水，人潮同時離場一時無法疏散，引發網友的黑衣人聚集討論。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市經國路、自由路口的凱悅KTV，24試營運首日就發生上百黑衣人到場的情況，引發網友好奇與關心，還有網友一度傳出是因有線報說是還沒抓到的越南團聚集。新竹市警方也火速出來滅火，轄區派出所所長徐念陽表示，因KTV內部硬體問題導致無水可用，大量人潮無法消化，第一時間調派警力前往疏導，請市民安心。

民眾將包圍的影片上傳到臉書「黑色豪門企業」、「新竹大小事」等社團，從照片中可見在凱悅KTV大門口的確站了不少身穿黑衣的民眾，民眾的秩序良好，也未出現鬧事等情況，馬路上還有多輛警車，警方也在現場維持秩序。

據了解，當日因有公司尾牙辦在此處，包廂全滿，現場主要是民眾排隊等候唱歌。只是，店家表示，晚間22時30分左右，因KTV內部硬體問題，導致無水可用，店內大量客人幾乎在同一時間離場，才導致人潮無法消化，因此，看起來才有「黑衣人聚集」的畫面發生。

轄區文華派出所所長徐念陽也表示，據店家表示晚上22時30分因內部硬體問題導致無水可用，大量人潮無法消化，所內接獲熱心民眾報案稱有人潮聚集，警方也在第一時間調派警力前往疏導人、車，約在23時30分聚集人潮陸續離開。請市民安心即使在深夜警力仍鎮守治安，感謝各社友對治安及交通關心，如有發現不法行為，也請隨時撥打110報案。

另外有關網路一度流傳，有線報說還沒抓到的越南旅行團逃逸聚集在此一事，徐念陽也表示，事實並非如此，所內並沒有接到線報，24日也單純為人潮疏散及臨檢，請民眾切勿以何傳訛。