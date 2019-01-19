大新竹雙首長開直播　燒垃圾引「站隊」　林智堅：親兄弟明算帳

▲由於竹縣沒有垃圾焚化爐，竹市長期來代燒竹縣垃圾約每日150噸，竹縣長楊文科提出增加代燒量，但雙方在此議題上未達成明確共識，將在一個月內再提出可行性方案。（圖／翻攝林智堅臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

行政首長開直播談政策正夯，透過第一線互動讓民眾「零時差」參與。竹縣市因竹科15萬工作人口往來，生活圈緊密相依，九合一選後，大新竹雙首長首度合體共商重要民生議題。新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科18日展開「大新竹共好」會談。幕僚也私下表示，協商過程其實全程未「re稿」，一來一往有折衝有妥協，是雙方首長幕僚的真實談判，大新竹「林楊會」真實展現談判過程，有別於過去under table的政治協商，預期將再引發另一波話題熱潮。

原預期會談將行禮如儀，只是，在雙方進入民生議題後卻意外產生火花，林楊兩人在垃圾代燒議題上來回攻防膠著許久，由於竹縣沒有垃圾焚化爐，竹市長期來代燒竹縣垃圾約每日150噸，竹縣楊文科提出增加代燒量，他說，兩縣市就像一家人，林智堅是「兄弟」，務必協助增加代燒量，林智堅則回覆「親兄弟明算帳」，要求竹縣應運回歷年來代燒產生之灰渣，雙方在此議題上未達成明確共識，將在一個月內再提出可行性方案。

▲幕僚也私下表示，協商過程其實「全程未re稿」，一來一往有折衝有妥協，是雙方首長幕僚的真實談判。

楊文科縣長是經驗豐富的政壇老將，行政資歷加總三十多年，都快與林智堅年齡相同，但這次搭上「首長開直播熱潮」，與綠營中生代林智堅首度同框就全程直播，雙方刀風劍雨，一來一往過程上網全都錄，眾多網民共同參與，短短幾個小時就突破萬人點閱。

網友紛紛在下方留言肯定大新竹共治，「林市長與楊縣長能夠共同合作，是新竹人所期盼的」，也有不少網友針對垃圾議題「選邊站」，「（竹縣）拿出誠意吧，現在不提出期程走不下去」、「感覺新竹市吃虧」，也有網友讚楊文科談判技巧高操：「領頭羊，楊縣長果然不同凡響」、「縣長開直播談判，有GUTS」，顯見讓竹縣市民耳目一新。