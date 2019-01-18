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大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識

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▲大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與新竹縣長楊文科18日展開「大新竹共好」會談，雙方達成多項共識，未來將致力推動大新竹喝好水、大新竹輕軌、公共運輸整合等7項民生議題。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

為共創大新竹地區好生活，新竹市長林智堅與新竹縣長楊文科18日展開「大新竹共好」會談，雙方達成多項共識，未來將致力推動大新竹喝好水、大新竹輕軌、公共運輸整合等7項民生議題，其中竹縣提出垃圾代燒增量需求，林智堅市長表示，過去縣市合作已有公道三安置基地、經國大橋交通紓解先例，針對民眾最關心的垃圾代燒議題，竹市未來將以最大努力協助，每年增加5千噸代燒量，但希望以竹縣運回過去與未來產生的灰渣為前提，後續彼此協調灰渣運回具體處理方案再做研議。

▲大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市研擬出跨縣市旅遊路線，將延長大新竹國旅暖冬專案至兩月底，也希望市縣合作，共同行銷在地觀光產業，獲楊文科縣長大力支持。（圖／新竹市政府提供）

會議先從觀光方面著手討論，竹市研擬出跨縣市旅遊路線，將延長大新竹國旅暖冬專案至兩月底，也希望市縣合作，共同行銷在地觀光產業，獲楊文科縣長大力支持，並加碼延長補助至五月、獎勵住宿每間房補助500元，進一步帶動大新竹地區觀光效益，林智堅市長也呼應，將請城銷處研議相關配套方案與經費。

交通方面，則論及大新竹輕軌可行性評估、站點討論以及竹市公車延伸竹北等相關路網配套。在民生方面，竹縣將積極解決頭前溪上游水汙染問題，雙方並在一個月內提出有關垃圾焚燒的具體合作方案。此外，將邀請苗栗縣與科學園區，成立竹竹苗及科學園區跨域合作平台會議。

▲大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識。（圖／新竹市政府提供）

▲竹縣將積極解決頭前溪上游水汙染問題，雙方並在一個月內提出有關垃圾焚燒的具體合作方案。（圖／新竹市政府提供）

關於「大新竹輕軌」規劃，未來將串連新竹舊城區、新竹科學園區、高鐵特定區及竹北生活圈，以解決新竹縣、市間長久以來聯外公共運輸問題；林智堅市長表示：「要建立輕軌，先期應透過公車讓市民養成使用大眾運輸的習慣」，因此竹市府也提出竹市市區公車延伸竹北、園區巡迴巴士納入市區巴士的計畫，雙方達成共識，並成立大新竹公共運輸專案小組，未來將由竹市主政，共同向中央爭取經費補助。

讓新竹民眾「喝好水」議題，竹市府爭取頭前溪上游水質改善，林智堅市長表示，建請縣府將竹東水資源回收中心之放流水以專管方式，移至飲用水取水口下游排放，另外針對部分高污染廠商，也希望朝「廢水全量回收、製程廢水零排放」目標處理，獲竹縣正面回應，表示以具體獲苗栗縣同意，八月底前協助清理竹東掩埋場完畢，並已研擬汙水排放專管可行性計畫。

▲大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識。（圖／新竹市政府提供）

▲針對民眾最關心的垃圾代燒議題，竹市未來將以最大努力協助，每年增加5千噸代燒量，但希望以竹縣運回過去與未來產生的灰渣為前提，後續彼此協調灰渣運回具體處理方案再做研議。（圖／新竹市政府提供）

民生問題是此次會議焦點，新竹市自2010年來代燒新竹縣垃圾約每日150噸，垃圾焚燒所產生的灰渣，新竹縣目前陸續運回3千公噸。新竹縣提出希望新竹市增加每日代燒垃圾量，市長林智堅指出，願意盡最大努力協助，除維持每日代燒150公噸，每年更增加5000噸代燒量，但前提希望新竹縣運回過去9.3萬公噸與未來代燒產生的灰渣。會中決議，雙方對共同處理垃圾有初步共識，但就灰渣運回部分請市縣環保局研議，一個月內提供具體處理方案，再做後續討論。

▲大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識。（圖／新竹市政府提供）

▲針對民眾最關心的垃圾代燒議題，竹市未來將以最大努力協助，每年增加5千噸代燒量，但希望以竹縣運回過去與未來產生的灰渣為前提，後續彼此協調灰渣運回具體處理方案再做研議。（圖／新竹市政府提供）

另外，為促進土地活化利用，有關公24公園（新竹神社）土地，雙方也有共識，將依照「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」，以縣市雙贏同意申請經費進行古蹟維護，並交由相關業務單位進行後續通盤討論。

為暢通新竹縣市及苗栗縣地區溝通合作管道，兩縣市也商議成立常態「竹竹苗及科學園區跨域合作平台」，邀請苗栗縣府及竹科管理局共同加入，原則半年召開一次，討論四方相關議題，竹竹苗與園區相關議題盼整合多方資源，改善生活空間，創造園區、縣、市共生共榮的生活環境。

▲大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅市長表示，過去幾年縣市合作已推動公道三安置基地、改善經國大橋交通擁塞，他滿意今日會議有許多具體結論，也有許多工作還可以一起努力創造更大價值。（圖／新竹市政府提供）

「咱攏係要做代誌的人」林智堅市長表示，過去幾年縣市合作已推動公道三安置基地、改善經國大橋交通擁塞，他滿意今日會議有許多具體結論，也有許多工作還可以一起努力創造更大價值。楊文科縣長稱今日是「有話直說」的會議，表示雙方將為大新竹未來30年榮景打拼，共同面臨的問題將可透過平台解決，盼未來一天比一天好。

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關鍵字：大新竹共好,新竹市,新竹縣,垃圾

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