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美麥當勞經理性侵「14歲打工妹」　冷藏庫裡強吻、亂摸硬來

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▲▼麥當勞經理性侵未成年工讀生。（圖／翻攝自startribune）

▲麥當勞經理性侵未成年工讀生。（圖／翻攝自startribune）

記者錢玉紘／綜合報導

美國明尼蘇達州一間麥當勞的男經理，竟然利用職位之便，在餐廳的冷藏庫的性侵年僅14歲的女工讀生，事後還多次在餐廳、車上等多個地點性侵得逞，並給少女額外工作時數和現金。事件爆發後，他已經立即被麥當勞解雇，並被以5項性侵罪起訴。

這起事件發生在楓林市（Maple Grove），這名14歲的少女在去年夏天到這間麥當勞就職，到了去年11月，24歲的夜班經理艾柏托里歐（Andrew Otero Albertorio）就開始和她調情，一開始兩人只是用Snapchat傳訊息，但之後艾柏托里歐開始對少女做出親密肢體接觸，還企圖強吻她，少女堅持拒絕，強制把對方推開。

之後兩人還繼續有聯繫，艾柏托里歐也提出性交要求，但少女回覆不希望經理惹上麻煩，並藉此拒絕。去年12月初，艾柏托里歐尾隨少女走進冷藏庫，並開始在裡面對少女上下其手，說想要做愛，接著不顧對方拒絕，直接脫下少女的褲子強制性交。接下來還在多個不同的地點性侵少女，包含餐廳冷藏庫、倉庫，以及艾柏托里歐的車子裡和家中。

法院文件提到，少女在事後感到極大的壓力，但艾柏托里歐給了他額外的工作時數，為了避開童工相關的法律問題，直接給現金。事件爆發之後，艾柏托里歐已經被拘留，該案在本周二開庭，他被以5項一級性侵罪名起訴，保釋金為50萬美元。

郡檢察官佛里曼（Mike Freeman）表示，這名男性濫用自己的職位，對年輕的女孩造成傷害，這是非常錯誤的事情，幸好執法單位已經將此行為視為重罪，他將會向法官請求長期監禁。

事發的麥當勞餐廳指出，已經開除了艾柏托里歐。該案將會在2月22日再度開庭審理。

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關鍵字：性侵,麥當勞,美國麥當勞,北美要聞

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