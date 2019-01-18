顏寬恒要治虐童！喊用「霹靂手段」　一句話嚇壞網友

▲國民黨立委顏寬恒。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台灣近日虐童案頻傳，國民黨立委王育敏提案修法，主張加重罰則，未來虐童致死者最高將處以死刑，同黨立委顏寬恒也表示支持，稱「面對這樣一個近乎扭曲的社會，懷菩薩心腸、行霹靂手段是必要的」，盼能遏止悲劇發生，意外嚇到一票網友。

「究竟要多冷血才會把兒童凌虐致死？」，顏寬恒感嘆，竟然有人可以對一個沒有辦法反抗的嬰兒，虐待得遍體鱗傷。他除了心疼，更要行使權利來修法，

顏寬恒說，他篤信媽祖，堅信人間有愛，但現在社會近乎扭曲，「懷菩薩心腸、行霹靂手段是必要的」，若沒有嚴刑峻法來予以特別規範，難以遏止一再發生的悲劇。

顏寬恒強調，增修虐童條文勢在必行，更要賦予最高可處以極刑的罰則，來預防犯罪發生，社工人員也須儘速補足，結合社福及警政，編織完成緊密的社會工作網，「我們要把事後的補救，轉換成事前的預防，更希望未來不要再看見任何的類似事件發生」，也呼籲民眾發揮道德勇氣，若發現家暴虐童等事件，請立即通報113保護專線。

網友紛紛表示支持，「亂世要用重典」、「拜託立委修法嚴懲這些人拜託拜託大家都是為人父母」，但有不少網友歪樓稱，「水泥車發動了」、「虐童很可惡，支持包起來做肉粽」、「極刑=中部粽」、「不敢噓文，怕.jpg」、「修法去守護海岸線」。