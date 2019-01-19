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藍委推兒虐修法應「跳關」逕付二讀　社工仍缺549人找蘇貞昌討

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▲▼國民黨團召開記者會要求兒少相關修法徑付二讀。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開記者會要求兒少相關修法徑付二讀。（圖／國民黨團提供）

記者賴于榛／台北報導

近日家暴虐嬰事件頻傳，國民黨立院黨團19日召開記者會建議，目前有關《刑法》相關條文提案計有16案、《兒少法》修正草案高達29案，其中包含修正刑法及兒少法，對虐童致死者最高可處無期徒刑或死刑等應「跳關」逕付二讀進行朝野協商，早日完成修法程序；而社會安全網的政策社工仍缺549名，黨團也要求行政院長蘇貞昌趕快補足。

國民黨團書記長曾銘宗與立委王育敏19日召開記者會，呼籲積極修補兒童防護網，並具體提出「三大方向」、「五個必須」，要責無旁貸給孩子們一個快樂長大的環境。

曾銘宗表示，國民黨團將從「社會安全體系」、「提高虐童相關刑度」以及「立法程序上逕付二讀」這三個方向著手，更加鞏固落實兒少保護。在社會安全體系救助機制方面，包括找出特定潛在對象、訪視評估需求、提供相關服務及定期檢討改善等環節。雖然在執行上存有很多問題，有待改善，另外兒少業務事涉教育部、内政部警政署丶勞動部及衞福部等跨部會，因而要求行政院進行專案檢討，強化社會安全網，並落實執行，確實保障兒童基本權益。

曾銘宗強調，國民黨團主張修正刑法及兒少法，對虐童致死者最高可處無期徒刑或死刑，俾產生嚇阻效果，避免讓不幸事件一再重演。有關《刑法》相關條文提案計有16案、《兒少法》修正草案高達29案，為提高立法效率，並凝聚朝野政黨共識，國民黨團主張將相關法案自司法法制及衞環委員會抽出，逕付二讀進行朝野協商，早日完成修法程序，以符社會期待。

▲▼蘇貞昌拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

王育敏則說，近來持續發生的虐兒事件，顯示社會安全防護機制出現了很大的漏洞，為了防止兒虐悲劇再度發生，她提出「5個必須」給蔡政府參考。第一、現有社工嚴重不足，在社會安全網的政策中，必須要有3,000名社工，但是現在仍然缺乏549名，要求蘇貞昌院長趕快補足。第二、6歲以下弱勢兒童預警篩檢機制，將提出《兒少法》修正案納入法定制定項目，同時突破《個資法》善用大數據，串聯各部會相關業務相互通聯，掌握潛在兒虐家庭。

王育敏進一步指出，第三、政府必須建置不適任托育人員資料庫，提供家長參考，同時必須要求托嬰中心安裝監視器，讓照顧過程被監督、更公開、透明。第四、必須設置兒少專責機構，整合兒少業務推動，將所有有關兒童的相關業務事權統一。五、必須加重虐童刑則，虐童致死者最高處以死刑，伸張司法正義。

中華民國兒童權益權益促進會理事長王薇君表示，凌虐幼童致死須以殺人罪究責，因為對沒有抵抗能力的幼童施暴就是殺人。政府對社工制度缺乏規畫，在執行任務時又沒有強而有力的公權力，希望賦予社工和警察有特別的權力，讓他們接到兒虐案件報案時，有強制力可以保護兒童。王薇君呼籲政府，近期兒虐事件一發生，就有地下正義出面制裁，這已經讓很多人擔憂恐懼，因此希望政府能積極回應社會的擔憂。

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關鍵字：兒虐,曾銘宗,王育敏

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