在乎兒虐都假的？王薇君揭藍綠作秀嘴臉：這是人話嗎

▲立法院黨團協商。（圖／翻攝立法院直播）

政治中心／綜合報導

虐童案件頻傳，中華民國兒童權益促進協會理事王薇君原希望立法院能加開臨時會，處理「保護兒童議題」，但最終卻不了了之，讓她痛批藍綠只會在新聞上說要譴責暴力，說對孩子有多不捨，但卻連加開個臨時會回應社會都不願意，並貼出黨團協商的內容，砲轟「看看這三位說的是『人話』嗎？」

立法院17日召開朝野協商，對於外界關注的兒虐是否加開臨時會處理，立法院長蘇嘉全先說，「據我所知，這會期1月10日結束到月底，各黨團大概有好幾十位都在國外」。

對此，民進黨團總召柯建銘回應「不是立法院不守法，而是適用法條第幾款的問題，過去沒有在為這個開臨時會；虐童問題，立法院現有刑法草案有16個版本，兒少法有14個版本，這些都大同小異，都是要加重刑罰，沒有必要開臨時會討論。我認為這不是一個禮拜、兩個禮拜內完成就可以怎麼樣，因為現在不是要把這些新的個案做判決的時候。」；國民黨團書記長曾銘宗則說，「2/12很多同仁可能機票已經訂了，沒有預期，沒有辦法2/12開。」；親民黨團幹事長周陳秀霞認為，「虐童的修法是不是要臨時會處理，持保留態度。除了修法，要全面檢討，如社會安全網、兒保人力、預算不足。應該在正式立法院會處理。」

王薇君公開三黨談話內容，怒轟「看看這三位說的是『人話』嗎？」，感嘆官員總在媒體及網路上義憤填膺譴責暴力，說著對孩子的遭遇痛心不捨讓人感動的話語，點燃了民眾的希望，讓社會大衆懷抱期望，最後卻是連加開個臨時會回應社會都不願意，「兒童保護對於這些政客根本無關痛癢，怠惰無所作為」。

▲立法院朝野協商內容。（圖／翻攝王薇君臉書）