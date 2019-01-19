破獲製毒工廠　南檢檢長：期許檢警合力肅毒

▲台南地檢署檢察長鄭銘謙（左三）與台南市巡守大隊大隊長宋俊明，連袂前往台南市警六分局慰問破獲製毒工廠有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局，前天破獲製毒工廠案，展現打擊毒品犯罪追本溯源決心，更是檢警民3方合作打毒下最佳實例，台南地檢署檢察長鄭銘謙與台南市巡守大隊大隊長宋俊明，19日下午1時許，連袂前往市警六分局慰問有功員警，六分局長許坤田、2位副分局長、偵查隊長出面接待。

鄭檢察長除嘉勉及肯定本件毒品工廠案，辦案團隊的努力，讓偵辦團隊所有員警均深受鼓舞。鄭檢察長也親自檢視相關的製毒化學原料，偵查隊長吳俊德也現場解說，本案鑑識人員相當的辛勞，花費不少心血及時間來檢驗大量的化學原料。另鄭檢察長對於近日來台南市警方對於突發狀況（虐童聚眾事件）的秩序維護和查緝毒品的成效亦深表讚賞。

鄭檢察長於慰問中，發現有警專實習生，鄭檢察長親自和寒假實習生閒話家常，對於警方的實習制度跟師徒制也大表讚揚，認為這是學校學科教育以外的重要實務經驗傳承，並勉勵同學於實習期間認真學習，多吸取實務經驗以備畢業之後可以做好維護社會治安工作。

鄭檢察長針對毒品對社會的危害表示，檢警應用盡一切偵查方式來打擊製造、販賣毒品的嫌犯，並希望全力向上溯源，防杜毒品流竄市面，並斷絕吸毒者任何可能取得毒品之不法管道，期盼檢察體系與警察的努力能建立無毒、幸福及安居樂業之社會，給民眾一個安全無虞的家園。