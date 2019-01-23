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社會 社會焦點 保障人權

影／超尷尬 !貨車司機兼差做外送　帶13盒保險套開老婆車帶陸妹逛街

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記者邱中岳／台北報導

新北市1名貨車司機，平時在貨運行上班之外，還利用休假時間開著老婆的愛車，替應召集團「外送」大陸妹賺外快，警方循線逮捕2人，男子還辯稱是「婚外情」，但在男子身上搜出13盒保險套、手機等證物，讓男子當場百口莫辯。

▲▼ 男子竟然趁休假載大陸妹賣淫賺外快。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子竟然趁休假載大陸妹賣淫賺外快，事後遭警方送辦。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方調查，36歲的陳姓男子與大陸籍的27歲大陸籍單姓女子，22日晚上6時許，遭警方在北市館前路1處旅館附近攔下，當場在車上搜出13盒保險套，警方懷疑陳為馬伕，且單女則有賣淫之嫌。

陳男到案後辯稱，偷開老婆車帶單女出遊，但對於單女身分均一無所悉，且車上又查獲大量保險套，而陳又有多達4次的妨害風化前科，警方一一提出證據讓陳男當場認罪，坦承因家中負擔太大，所以才會趁休假開著老婆的車子賺外快。

▲▼ 男子竟然趁休假載大陸妹賣淫賺外快。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳嫌供稱，應召站會透過通訊軟體提供「外送」地點，就會將單女送往指定地點服務，每次以日薪計算，上班12小時可以拿到3千元酬勞；單女也坦承來台想大撈一筆，沒想到才做3個就遭逮。

而單女因身材火辣、面貌又姣好，每次性交易金額達8千元到1萬元不等，與應召站則是對拆酬勞，警訊後將單女依社維法送移民署，而陳姓馬伕則依妨害風化罪嫌送辦。

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關鍵字：保險套,老婆,大陸妹,馬伕,賣淫

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