腳背受傷要洗澡！她實測「包保險套」防水　驚認證：真的超好用

▲原PO用保險套包傷口，直呼超好用。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

受傷的時候要將傷口包起來，避免接觸到水，洗澡的時候也要特別小心。先前曾有教學文，將傷處包上保險套就能防水，一名女網友因為腳受傷，就拿保險套來實測，結果讓她直呼「真的是超防水好用」。其他人紛紛留言「所以他X的誰還有藉口說保險套太小會破掉」、「這個應該是衛生所的……超厚撞不破保險套」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見她受傷的地方在左腳背上，但要洗澡的話，除非一直把腳抬高，不然很容易就被水濺到；原PO便突發奇想，找來保險套「套住」腳掌到腳踝的地方，實測結果讓她直呼「這腳受傷用保險套真的是超防水好用，洗澡不滲水，不過品質要用好一點，不然容易破！（經驗經驗）」

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▲原PO大推傷口防水用保險套。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，許多人紛紛表示疑問「不會很勒嗎」、「不會油油嗎」、「套得進去喔？」原PO則在留言處回應，這個比防水貼、保鮮膜和塑膠袋都好用太多，雖然會有點緊，也會油油的，「不過只是洗澡一下子而已」，還說如果要用的話，要買品質好、彈性佳的保險套。原PO也透露，這是「8年前姐妹送的情趣用品，也不知道哪牌，不過很爛，一直破」。

其他網友則笑說「趁這個機會試試看哪家比較不會破，哪家觸感比較好」、「你剪下中間一段再套上去，會更方便活動喔」、「我手腳受傷不能碰水都這樣處理的，一下子而已又不是束很久，知道我為什麼隨身帶保險套了吧」、「顆粒的還可以止滑耶」、「哪個男生再騙女生說套子太小無套比較舒服啊！有比這腳大的po出來讓全世界看看」、「看到第二趾嘴角失守」。

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