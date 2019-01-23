農糧署鼓勵種好稻賣好價　給付獎勵金再加碼

▲▼自2019年起，農糧署加碼優質稻米獎勵金，鼓勵更多農民種植高品質稻。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

為了提供農民繳交公糧以外多一個種好米賣好價的選擇，農糧署2016年起推動稻作直接給付政策，鼓勵農民投入種植高品質稻米行列，自今年起，擴大於2013至2015年間取得稻米產銷履歷的農民也能申報。另外，參加契作稻米集團產區有繳交稻穀，或是取得產銷履歷驗證、有機驗證或友善環境耕作登錄證明可再加碼領到優質稻米獎勵金，該獎勵金由原來每公頃1,500元，提高到3,000元，若加上申報稻作直接給付不繳公糧，契作第1期作每公頃共可領取16,500元，第2期作共可領13,000元。





農糧署南區分署進一步說明，除了原有102至104年任何一個年度同期申報種稻或參加稻米產銷契作集團產區有繳穀者，可申報稻作直接給付，現在再增加102至104年間取得稻米產銷履歷驗證的農民，都能申報稻作直接給付，不繳交公糧第1期作每公頃可領13,500元、第2期作每公頃1萬元的一般稻作直接給付金。

該分署表示，政府為了鼓勵農民種植高品質稻米，自2019年起將優質稻米獎勵金由加碼3,000元優質稻米獎勵金，希望農民種出更多好米，不僅能提高收益，也讓消費者能吃到更多優質國產米。該分署呼籲農友，記得在2月1日前攜帶相關證明文件到戶籍所在地公所或農會辦理申報！