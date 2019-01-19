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農糧署感謝東森購物挺農民　網購、電視購物通路唯一獲獎

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▲▼農糧署感恩記者會,東森購物出席授獎,農糧署長胡忠一,東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者李毓康攝）

▲農糧署頒獎感謝13家企業協助農產品行銷，其中，東森得易購是網路購物及電視購物通路中唯一獲得表揚，由農糧署長胡忠一（中）親自授獎予東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷（右）。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

感謝企業以實際行動支持台灣農業及農民，行政院農業委員會農糧署今（1/19）舉辦「安心安全 農糧永續－107年感恩記者會」，針對去年度協助農產品行銷具卓著貢獻的13家企業頒獎表揚；農糧署長胡忠一提到，去年風調雨順，沒有颱風，所有農產品都盛產，但台灣是淺盤經濟，感謝這些企業熱情相挺，一起解決農民的苦。

農糧署表示，本次特別頒獎感謝13家企業協助農產品行銷，第一銀行、兆豐銀、台灣土地銀、新光人壽保險、華南、台灣肥料、中油、聯邦等8家踴躍採購當季農產品；嘉里大榮物流自103年每年均供免費愛心宅配服務，協助致贈弱勢團體農產品；東森得易購、全家便利商店協助農產品促銷；永大食品生技、乖乖食品協助農產品加工及開發新產品。

▲▼農糧署感恩記者會,東森購物出席授獎,農糧署長胡忠一。（圖／記者李毓康攝）

▲胡忠一提到，感謝企業與社會大眾一起幫忙解決農產品因盛產而過剩問題。

胡忠一指出，去年風調雨順，所有農產品盛產，就連稻米產量也多了兩成，僅管農民高興，但台灣是淺盤經濟，沒有辦法把容易腐敗的農產品完全消化，尤其包括洋蔥、大蒜、香蕉、鳳梨、文旦、甘籃等，前一、兩年價格好，大家搶著種，所以政府祭出擴大行銷、加工及外銷等3大策略協助農民，就有企業跳出來一下採買了1、200噸，此外，在農委會監控下，像是甘籃產量雖高，但價格沒有低於5塊以下，除了感謝同仁的辛勞，企業與社會大眾一起幫忙是主要關鍵。

▲▼農糧署感恩記者會,東森購物出席授獎,東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者李毓康攝）

▲彭鴻珷表示，東森購物以公益、關懷為出發，協助農民把好的農產品賣出去。

而在網路購物及電視購物通路中，唯一獲得表揚的東森得易購，為了挺小農，去年透過旗下多通路全力銷售農產品，包括3月份與新竹縣峨眉鄉合作協助賣桶柑，最後總計賣出共4千箱、8萬斤、36萬顆桶柑，且一開賣即湧入大批訂單，40分鐘內狂賣2千箱，訂購爆量到農會沒紙箱裝，最後販售金額全數回饋給農民；5月份陸續推出高雄大樹鄉玉荷苞、花蓮鳳林大西瓜、枋山黃金愛文芒果在欉紅等當季水果，皆創下熱賣佳績，讓好的農產品能夠及時促銷，幫助農民增加收益，同時也幫助台灣農業，並且讓消費者可以吃最好的在地好物。此外也公益義賣屏東高樹鄉善導書院金鑽鳳梨，不僅首播秒殺300組、共3,000顆鳳梨，東森得易購同樣分文不取，所得全數捐出。

▲東購高麗菜義賣。（圖／業者提供）

▲去年底高麗菜盛產，供過於求，造成價格低，東森購物為此發起愛心義賣高麗菜活動，用行動力挺菜農。

去年底中南部高麗菜因盛產滯銷，為搶救農民，不讓他們的心血白費，東森得易購也發起愛心義賣高麗菜活動，收購來自雲林脆甜的高麗菜，並與新竹物流合作，以一箱20kg、約8顆打出優惠價230元，加碼再送東森幣230元，短短40分鐘共售出2,200組，約44公噸，超過17,000顆高麗菜，有民眾一口氣就買了100組，販售金額也是全數回饋農民，總計最後成功銷售近90噸、約36,000顆雲林高麗菜，為在地農民盡一份心力。

東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷表示，為了號召社會大眾一起關懷在地小農，台內除了發揮東森嚴選精神，電視購物更提供一個好看、好買的渠道，包括介紹農夫及產地來源、教消費者如何看履歷證明等，確保買得安心有保障，另結合網路購物同步進行，因此像是新竹桶柑、花蓮西瓜、雲林高麗菜，甚至是桑椹、牛蒡等，在銷售上都有不錯的成果，光是桶柑就在2天賣了32噸。

彭鴻珷提到，東森購物銷售農產品佔比有逐年提升趨勢，但實際上，通路幾乎沒有賺錢，出發點純粹就是為了幫忙農民，另一方面也希望能藉此提升消費者的認同和信心，而未來除了台內自有開發的相關農產品，也將持續與農委會、農糧署合作，例如若是知道哪裡的米具有特色、充滿故事性或是有特別的農產加工品，需要通路幫忙的時候，東森樂於給予協助，不排除和農民接觸的任何可能。

▲▼農糧署感恩記者會,東森購物出席授獎。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣在地優質農產多，除了新鮮蔬果，還有各種特色加工產品。

此外，農糧署說明，為穩定農產品產銷與促進農業升級，108年重要施政方向包括，1、強化對地綠色環境給付及大糧倉計畫，調整農業產業結構；2、推動設施型農業、設置大型農產品物流中心、產銷冷鏈體系、產業策略聯盟及農產品生產登記制度等措施，以穩定農糧產銷；3、建置區域農產品加工中心及研訂農產品級加工場管理辦法，增加農產品價值；4、鼓勵學校午餐使用有機及產銷履歷驗證食材，以及擴大推動農糧產品產銷履歷，確保學童及國人食用安全。

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關鍵字：東森購物,東森得易購,東森農場,農產品,農委會,農糧署,小農,農民,農作物

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