三星蔥跌到10年新低　「蔥農哀嚎」平均價每公斤40元

▲宜蘭三星蔥價創下近10年來新低，農糧署承諾將補助農民購買洗選蔥的相關設備，並鼓勵農民使用該署補助農會購置的大型保鮮包裝機，延長蔥保鮮期，有利於販售。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

菜賤傷農，著名宜蘭三星蔥價創下近10年來新低，每公斤平均拍賣價40元、最低價20元，不敷成本，蔥農說「做心酸！賣1斤賠1斤」，年關會很難過。為此，農糧署東區分署15日前往三星地區傾聽農民心聲，承諾將補助農民購買洗選蔥的相關設備，並鼓勵農民使用2018年農糧署補助農會購置的大型保鮮包裝機，延長青蔥保鮮期，更有利於販售。

宜蘭三星蔥農怨：「最近1個月來價格都很低啦」，光是1個20公斤裝的紙箱要價就42元，「1公斤的三星蔥都不夠換！」三星蔥從田間拔起後，都會請工人清洗，洗蔥的工資每公斤要9元，一箱洗蔥成本就佔180元，若是從一早開始洗，還要準備點心，過午也要負擔工人的便當錢，價格低迷，讓蔥農吃不消。

15日在三星鄉傾聽農民心聲的農糧署東區分署長陳昌岑表示，國內青蔥主要產區在彰化縣、雲林縣及宜蘭縣，其中三星地區主要種植品種為日蔥，不同中南部產區的粉蔥，產季也不盡相同。

但去2018年全台氣候平順，近期又是中南部青蔥的主要產季，因此產量大增，但宜蘭上個月卻陰雨綿綿，土壤含水量增加也導致三星蔥含水高不易疏運、口感賣像也比較差，才造成價格下滑。2018年農曆年前，日蔥每公斤平均交易價格為117點4元，但2019年同期卻僅剩39點7元，等同暴跌六成六。

另為輔導農民更好的進行販售，將補助農民購買洗選後需要的低速風乾機及調整型晾蔥架，預計將補助總額的3分之1。

而去2018年農糧署也補助地區農會，購置了大型保鮮包裝機，能將原先保鮮期僅7天的三星蔥，延長5倍販售時間，因此鼓勵農民多加利用。