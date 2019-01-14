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台灣棗富含維生素能減輕焦慮、有害膽固醇　 果皮無皺褶最好吃

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▲▼蜜棗。（圖／農糧署提供）

▲農糧署表示，蜜棗含有豐富的維生素C、B1、B2等成分。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

過年應景消費者最常購買的「棗子」鮮脆清甜，也是最佳的送禮選擇，農糧署表示，台灣棗其實含有豐富的維生素C、B1、B2等成分，特別是富含在其他水果中含量較少的菸鹼酸（維生素B3），能夠減輕焦慮，及減低血液中有害膽固醇。

農糧署說明，台灣棗的主要產區在高雄、屏東及台南，種植面積約2千公頃，目前主要栽培品種有早生種如中葉及三木、中生種如高雄8號珍寶、高雄12號珍愛及晚生種如高雄11號珍蜜等，運用照光技術調節產期，從11月至隔年4月都有棗子陸續採收上市。

▲▼棗高雄12號珍愛優質供果園。（圖／農糧署提供）

▲農糧署指出，近年來輔導農民以設施網室栽培，將原本小且澀的印度棗，改良出碩大甜美的品種。（圖／農糧署提供）

農糧署指出，與農委會試驗改良場所近年來輔導農民以設施網室栽培，將原本小且澀的印度棗，經多年改良選育出許多碩大甜美的品種，隔絕病蟲害並減少農藥使用，安全性顯著提高，而經過大量疏果的果園所生產的棗子，果粒碩大如同小蘋果般，如高雄10號玉寶、高雄11號珍蜜、台農12號水蜜及高雄12號珍愛等，果皮色澤青翠且口感鮮脆多汁含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維。

▲▼蜜棗。（圖／農糧署提供）

▲農糧署表示，蜜棗能減輕焦慮、降低有害膽固醇。（圖／農糧署提供）

農糧署指出，棗子含有維生素C、B1、B2，及鉀、鈣、鎂、磷等成分，特別是富含在其他水果中含量較少的菸鹼酸（維生素B3），菸鹼酸能夠減輕焦慮及減低血液中有害膽固醇，營養相當豐富。

農糧署也特別公開選果小訣竅，消費者購買時可特別留意「果型飽滿」、「果皮淺綠有光澤」、「果蒂周圍凹陷寬廣」，且「光滑平順無皺褶」者為佳，回家後建議將棗子放入塑膠袋中，密封置入冰箱冷藏以保持最佳風味。消費者可以趁盛產時間，提前向產地農會如屏東縣高樹鄉農會、高雄市大社區農會、燕巢區農會或阿蓮區農會訂購。

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關鍵字：,農糧署,維生素,焦慮,膽固醇,農曆年

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