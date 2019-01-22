理科太太「有機肥料是動物大便」惹議　農糧署出面闢謠打臉

▲理科太太談有機肥料惹爭議。（圖／翻攝自PTT）

記者許展溢／台北報導

知名YouTuber理科太太靠著科普常識迅速竄紅，只是先前她在影片中提到，「有機肥料就是動物的大便，要洗乾淨再吃。」引發爭議，農糧署副署長莊老達今（22日）出席活動表示， 現在幾乎不太有人會直接將大便當肥料，就算有，經過腐熟後就都沒有病原菌和臭味。

莊老達指出，所有的動物糞便或其他雜質肥料，只要經過發酵，是不會經由吸收管道進到植物體，在安全上不用有疑慮，有機肥料也有一定規格經過程序處理發酵，本來牛、雞大便就是肥料一種成分之一，若以一般有機質肥料來看，不管是動物、草肥料，經過腐熟變成纖維，病原菌在發酵過程都會死掉，也不會有臭味。

▲農糧署副署長莊老達說，肥料經腐熟就沒有病原菌和臭味。（圖／記者許展溢攝）

莊老達說，因此跟原本大便不一樣 ，且現在也不太會直接將大便當肥料，就算有，也是做成有機肥或有機堆肥。另外，農藥是否有殘留現在都會透過化學檢驗，還有一種是「化學快篩」，可以在很短的時間內檢出。

只是農糧署針對理科太太言論在臉書專業澄清，引來網友熱議，農糧署澄清，並不會對網紅做人身攻擊，只是就其有關有機部分內容加以澄清，且很樂見有影響力的網紅探討農業議題，增加國人相關知識，未來若有需要正確資訊，都非常樂意主動提供。莊老達強調，這次澄清主要是把正確消息傳達給消費者知道，農委會也有闢謠萬專區提供正確資訊。