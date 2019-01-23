拒談是否接受鄭惠中道歉　鄭麗君：昨天臉上一整天都麻麻的

記者賴于榛／台北報導

文化部長鄭麗君22日遭資深藝人鄭惠中「呼巴掌」，引發輿論沸騰。一天過去，鄭麗君23日首度受訪回應此事，被問到是否接受道歉，她說是否接受道歉與否希望不要聚焦在她個人，而是社會希望透過這個事件珍惜民主、尊重他人，「我也必須說，昨天臉上一整天都麻麻的」。

鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，除了逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒，也特地彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇，沒想到資深藝人鄭惠中等在一旁，突然就對著鄭麗君搧巴掌，甚至還理直氣壯稱「我這樣子打她（鄭麗君），是剛好而已」，引發輿論沸騰；鄭惠中隨後召開記者會道歉，更在23日一早赴文化部親自道歉，但兩人並未見面，風波未平。





一天過去，鄭麗君23日下午接受媒體訪問，被問到鄭惠中道歉時聽到鄭麗君臉上有巴掌印時還笑出來，這樣的道歉是否有誠意，會接受嗎？鄭麗君表示，是否接受道歉與否不要聚焦在她個人，而是希望社會透過這個事件珍惜民主、尊重他人，「我也必須說，昨天臉上一整天都麻麻的」。

鄭麗君表示，她感同身受這個暴力的經驗，希望說台灣社會透過這個事件，大家共同學習尊重他人，民主社會有不同意見，但不要用暴力方式為之，暴力是不對的，任何事後的主張跟理由都不能合理化暴力，且保護台灣社會免於暴力威脅是政府的責任。

▲文化部長鄭麗君回應呼巴掌事件。（圖／記者季相儒攝，下同）