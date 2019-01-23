看到郝龍斌就要打？余天稱「情緒話」：見一次打一次會打不完

▲國民黨副黨主席郝龍斌。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨副主席郝龍斌談文化部長鄭麗君遭摑一事稱「官逼民反」，引來民進黨參加新北市三重區立委補選的余天直嗆「以後我叫人看到你就打」。對此，余天23日下午拜訪新北市議會民進黨團時解釋，這是情緒話，如果真見一次打一次會打不完。

▲余天23日拜訪新北市議會民進黨團。（圖／記者羅婉庭攝）

針對鄭麗君遭打，郝龍斌22日晚間表示，這是因為官逼民反。民進黨齊聲譴責暴力，但一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不是另一種「不見血的血滴子」？更是思想上的暴力霸凌，「上周，民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，為什麼？因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。」

對於在直播中嗆聲「看到你就打」，余天23日指出，郝龍斌在政壇這麼多年，竟然跑去挺一個打人的人，他當下聽到消息，忍不住說要「見一次打一次」，這是情緒性發言，「見一次打一次打不完，不會啦！」

余天認為，去蔣化有歷史淵源，就像國父孫中山創立中華民國，沒人說要把肖像撤掉，不管政黨傾向為何，出手打人就是不對的行為；至於被郝龍斌轟違反民主價值，不適合做候選人，余天回擊，他只是嗆聲就被說成這樣，那他去挺打人的人，就叫做民主？