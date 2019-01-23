影／掌摑鄭麗君涉公然侮辱遭傳喚　鄭惠中：會再去拜訪她

記者劉昌松／台北報導

資深藝人鄭惠中22日打文化部長鄭麗君一巴掌，涉嫌傷害、妨害公務等罪，雖然全案尚無人提告，但台北地檢署23日傳喚關懷演藝人員基金會董事長及文化部相關公務員共4名證人，釐清鄭麗君當天是否屬公務行程，接著以被告身分傳喚鄭惠中出庭應訊後請回。鄭惠中向媒體表示，「會再去拜訪她，錯就是錯，我已經道歉」，不過她也表示，會想跟鄭麗君再次面對面，「會再跟部長約」。

▲鄭惠中公然打文化部長鄭麗君一巴掌，被檢察官以傷害、公然侮辱等罪嫌傳喚。（圖／記者劉昌松攝）

鄭惠中在22日的關懷演藝人員春節餐會中，冷不妨打了鄭麗君一巴掌，連2日引發正反兩派爭論。鄭惠中在事發當天晚上，主動先後到大安分局，台北地檢署到案說明，被檢察官諭令處分限制住居。

23日上午，檢察官先約了文化部部長室專委、辦公室秘書、法規會專委，以及關懷演藝人員基金會董事長莊豐嘉，先向4人確認，鄭麗君當天行程是否屬於公務，下午再傳喚鄭惠中出庭，釐清是否有妨害公務的問題。

在歷時1個多小時的偵訊後，鄭惠中在法警攙扶下，拄著拐杖緩步走上車子的途中，記者詢問她是否會再拜訪部長？鄭惠中說「會再去拜訪她」，對於外界認為鄭惠中只對打巴掌道歉，不對「去蔣化」道歉，是選擇性道歉，沒有誠意，她回應「錯就是錯，我已經道歉了」。

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