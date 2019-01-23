轉型正義是再民主化　鄭麗君建議鄭惠中「可以去看人權博物館」

記者賴于榛／台北報導

文化部長鄭麗君22日遭資深藝人鄭惠中「呼巴掌」，引發輿論沸騰。一天過去，鄭麗君23日首度受訪，沒談是否接受道歉，但認為鄭惠中誤會了轉型正義，因為轉型正義不能簡化為去蔣化，而是再民主化，轉型正義還原歷史的過程超越黨派、超越族群、超越統獨，讓人權作為台灣最重要基礎的價值，也是成立景美、綠島國家人權博物館的重要課題，「不了解轉型正義可以去人權博物館」。

鄭麗君23日現身受訪指出，鄭惠中打人行為令人遺憾，感謝許多各界朋友的關心，也看到台灣社會對於暴力是不對的有高度共識，事後任何主張跟理由都不能合理化暴力，大家有不同立場都可以表達，但不能以暴力表達。

至於是否提告或是接受道歉，鄭麗君解釋，上午錯開鄭惠中的拜會是因在台北市區有行程，而她個人提告或是否接受道歉不是事情本質跟重點，這不代表她遺忘政府有讓社會免於暴力的恐懼，而是希望藉這個事件讓台灣社會珍惜、學習理性討論近來的暴力現象。





國民黨副主席郝龍斌認為巴掌事件是「官逼民反」，鄭麗君則說，任何事後主張跟理由都不能合理化暴力，也不該鼓勵暴力，這是從政工作者的原則。

鄭麗君說，看鄭惠中的談話應該是對中正紀念堂轉型有誤解，也有不符合事實的資訊，因為轉型正義不能簡化為去蔣化，而是再民主化，中正紀念堂涉及組織與空間轉型，推動轉型除了是為了回應轉型正義，也是國家的首都願景，因為中正紀念堂有六成空間有其他藝文展覽，許多人為了文化展覽來。

對於中正紀念堂的轉型規劃，鄭麗君說文化部曾讓不同意見的人都坐下來談，這顯示台灣民主社會已經成熟，有能力讓不同立場的人進行討論思考，經過12場討論之後，凝聚成兩個方案送進行政院，有待跨機關的協商後，會再對外說明方案內容。

鄭麗君說，整個推動轉型過程涉及組織法、行政立法審議，讓不同政黨社會公民都有參與空間，不應簡化成去蔣化、標籤方式等影響社會衝突。





對於轉型正義被批評是撕裂族群，鄭麗君則說，這恐怕對於過去國家暴力對於台灣的傷痕歷史是二度傷害，因為轉型正義的目的不是去除任何領導人的歷史記憶，而是了解與還原大規模人權與受害的歷史，這個土地上所有人共同的歷史，像是228歷史已經70年了，解嚴也31年了，台灣社會夠成熟來了解、重新肯認人權是正義的，因此轉型正義還原歷史的過程是超越黨派、超越族群、超越統獨，讓人權作為台灣最重要基礎的價值，也是成立景美、綠島國家人權博物館的重要課題，「不了解轉型正義可以去人權博物館」。

鄭麗君也當場拿出《無法送達的遺書》指出，這是台灣許多受難者無法把家書送給他們的家人，建議鄭惠中有時間可以去看博物館或是去看書，用柔軟的心、同理心，而輕易地用標籤化去掩蓋轉型正義。

▲文化部長鄭麗君回應呼巴掌事件。（圖／記者季相儒攝，下同）