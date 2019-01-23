文化部長鄭麗君挨巴掌　蘇貞昌：不分藍綠應一致譴責暴力

▲▼行政院長蘇貞昌，23日下午在宜蘭，針對文化部長鄭麗君遭到呼巴掌一事嚴厲責暴力。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

行政院長蘇貞昌，23日下午參訪財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設幸夫愛兒園時，針對文化部長鄭麗君遭到呼巴掌一事，他強調：「我覺得當大家看到暴力時應該一致譴責，不要在這個時候還拐彎抺角、講了一大堆有的沒有的，這只會讓暴力找到藉口，任何人不應該為暴力袒護，這個不分黨派，台灣才會有更和善的未來。」

蘇貞昌23日下午在宜蘭被媒體記者問到「文化部長鄭麗君部長遭到呼巴掌，現在外界有些反應，甚至國民黨還說這是一個官逼民反」，他表示，22日第一時間他打電話給鄭部長，特別給她鼓勵，看到她還是那麼堅定，認為個人事小，而民主不容破壞，所以他特別要公開嚴正譴責暴力。

因為，台灣人經過多少年的努力才能有民主自由，可以自由地表達意見但絶對不容許暴力，任何的暴力都沒有理由，我們嚴厲譴責，並且也對於鄭部長多年來推動文化建設、照顧資深藝人，非常肯定。而22日現場資深藝人朋友也給鄭部長很大的歡迎、鼓勵，氣氛非常好，但是卻有個人這樣的暴力，不值得鼓勵，也絶不容許。

另被問起「國民黨說不要有雙重的處理標準？院長怎麼看？」議題時，蘇貞昌強調：「我覺得當大家看到暴力時應該一致譴責，不要在這個時候還拐彎抺角、講了一大堆有的沒有的，這只會讓暴力找到藉口，任何人不應該為暴力袒護，這個不分黨派，台灣才會有更和善的未來。」