蘇貞昌自由日發話了！「譴責任何意圖傷害民主自由的暴力行為」

▲資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

文化部長鄭麗君22日遭資深藝人鄭惠中「呼巴掌」，雖然鄭惠中隨後召開記者會道歉也親自道歉，仍引發輿論沸騰。行政院長蘇貞昌趁著123自由日在他的官方Line帳號指出，感念所有曾為這塊土地奉獻生命的民主鬥士，也譴責任何意圖傷害民主自由的暴力行為。

鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，除了逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒，也特地彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇，沒想到資深藝人鄭惠中等在一旁，突然就對著鄭麗君搧巴掌，甚至還理直氣壯稱「我這樣子打她（鄭麗君），是剛好而已」，引發輿論沸騰；鄭惠中隨後召開記者會道歉，一早也赴文化部親自道歉，但風波未平。







▲蘇貞昌。（資料照／記者黃克翔攝）

蘇貞昌則透過line指出，一整個世代努力了一輩子，為台灣人民爭取自由與民主，曾有多少人不畏被關、被殺、被威權統治者冠上一輩子的叛亂罪，勇往直前，最終才讓這塊土地的人們擁有自由的空氣。

對於一月二十三日「自由日」，蘇貞昌指出，感念所有曾為這塊土地奉獻生命的民主鬥士，也譴責任何意圖傷害民主自由的暴力行為。

▲蘇貞昌針對123自由日發言。（圖／翻攝自蘇貞昌官方Line）