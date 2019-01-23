鄭麗君被呼巴掌　蔡英文：打人就是不對

記者蔣婕妤／台北報導

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，22日在關懷演藝人員春節餐會上突然狠呼文化部長鄭麗君一巴掌。總統府發言人張惇涵22日表示，總統蔡英文得之後，致電給鄭部長表達關心慰問，並加油打氣。蔡英文23日出面受訪時再強調，「不論什麼立場，打人就是不對」。

華視22日舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，資深藝人鄭惠中突然賞了文化部長鄭麗君「一巴掌」，引起眾人驚訝，氣氛一度尷尬。鄭麗君被閃打一巴掌後，轉頭望向鄭惠中，但鄭立即掉頭走人。鄭麗君雖然表情驚訝，仍保持風度，沒有跟鄭惠中計較，只鎮定說了一句：「怎麼可以這樣。」隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待了15分鐘後才離開。

鄭惠中事後受訪時更說，她因為不滿文化部長鄭麗君推動廢除中正紀念堂，一直懷恨在心，「我是站不穩的人，所以只賞她一巴掌，剛剛好而已。中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事情。」

事件發生後蔡英文致電鄭麗君表達慰問，蔡英文23日在總統府主動談及此事，她說，「我只有一個想法，就是說民主社會大家有不同想法、有不同立場，但不論什麼立場，我覺得打人就是不對，希望大家對很多的事情都有理性的態度來面對。」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）